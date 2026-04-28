خبرگزاری بلومبرگ بر اساس داده‌های شرکت کپلر گزارش داد ایران به‌سرعت با کاسته شدن از ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام خود مواجه است و ظرفیت ذخیره‌سازی نفت استفاده‌نشدهٔ ایران از نظر زمانی به ۱۲ تا ۲۲ روز یا کمتر کاهش یافته است.

تحلیلگران کپلر روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت گفته‌اند که کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام ایران می‌تواند منجر به کاهش تولید نفت آن به میزان یک و نیم میلیون بشکهٔ دیگر در روز تا اواسط ماه آیندهٔ میلادی (حدود ۱۵ روز دیگر) شود.

در این صورت، مجموع تولید روزانهٔ نفت ایران به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

کپلر یک شرکت تحلیلی داده‌محور در حوزهٔ انرژی و کشتیرانی جهانی است که با رصد جریان محموله‌ها، اطلاعات دقیقی از بازارهای نفت و گاز ارائه می‌دهد.

بلومبرگ می‌گوید صادرات نفت خام ایران از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اعمال محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را داد، به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های کپلر، ایران در ماه مارس به‌طور متوسط حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت در روز صادرات داشت. این رقم از زمان اعمال محاصره از ۲۴ فروردین به این سو به حدود ۵۶۷ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

محققان کپلر در گزارش جدید خود گفته‌اند که بارگیری نفت خام ایران در نفتکش‌ها از زمان اعمال محاصرهٔ ایالات متحده تقریباً ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در گزارشی که بلومبرگ به نقل از کپلر منتشر کرده است، آمده که با وجود چشم‌انداز وخیم تولید نفت ایران، جمهوری اسلامی احتمالاً تا چند ماه فشار مالی را به‌طور کامل احساس نخواهد کرد.

به‌گفتۀ کپلر، تأثیر محاصرهٔ دریایی بر درآمدهای ایران حدود سه تا چهار ماه دیگر دیده خواهد شد.

وال استریت جورنال نیز در گزارشی که بر اساس داده‌های شرکت کپلر منتشر کرد، به افزایش میزان نفت انبارشده در مخازن خشکی ایران اشاره کرده و می‌گوید این میزان در هفته‌های اخیر که محاصرهٔ دریایی جریان داشته، به حدود ۴۹ میلیون بشکه رسیده است.

این در حالی است که به‌گزارش کپلر، ظرفیت کل ذخیره‌سازی نفت ایران در خشکی بین ۸۶ تا ۹۵ میلیون بشکه است.

اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفتهٔ گذشته اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا به محاصرهٔ بنادر ایران ادامه خواهد داد و این اقدام مستقیماً منابع اصلی درآمدی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

او در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: با ادامه این محاصره، «ظرف چند روز، مخازن جزیرۀ خارگ پر خواهد شد و چاه‌های نفتِ آسیب‌پذیر ایران از مدار تولید خارج می‌شوند».

حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از پایانهٔ جزیرهٔ خارگ صورت می‌گیرد و به‌گفتۀ اسکات بسنت، پر شدن ظرفیت در این پایانه، می‌تواند به توقف اجباری تولید در چاه‌های نفتی ایران منجر شود.

محاصرهٔ‌ دریایی بنادر جنوبی ایران چند روز پس از آتش‌بس و شکست مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد بر سر پایان جنگ آغاز شد.

تنگهٔ هرمز که از زمان شروع جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایران عملاً مسدود شده است، همچنان با محدودیت شدید عبور و مرور روبه‌رو است و در مقابل، آمریکا نیز از ۲۴ فروردین مانع عبور نفتکش‌های مرتبط با ایران از منطقهٔ تحت محاصره شده است.

به‌رغم تلاش‌های دیپلیماتیک گسترده، هنوز هیچ چشم‌اندازی برای دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد و تازه‌ترین پیشنهاد حکومت جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگهٔ هرمز به‌ازای رفع محاصره نیز هنوز مورد پذیرش آمریکا قرار نگرفته است.