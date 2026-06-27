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توافق لبنان و اسرائیل؛ حزب‌الله تا کی می تواند با خلع‌سلاح مخالفت کند؟

توافق لبنان و اسرائیل؛ حزب‌الله تا کی می تواند با خلع‌سلاح مخالفت کند؟
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توافق لبنان و اسرائیل؛ حزب‌الله تا کی می تواند با خلع‌سلاح مخالفت کند؟

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توافقی که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل با حمایت و میانجی‌گری آمریکا و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا شد، در مرکز توجه رسانه‌ای است. وزیر خارجۀ آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشینگتن این توافقنامه را آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار خواند. رادیو فردا در این ارتباط ، دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر منطقۀ خاورمیانه در آلمان را جویا شده است.

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