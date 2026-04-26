حادثه تیراندازی در ضیافت خبرنگاران با ترامپ با بازداشت مهاجم پایان یافت

حادثه تیراندازی در ضیافت رسمی خبرنگاران در واشینگتن با رئیس جمهور آمریکا که شنبه شب، پنجم اردیبهشت، رخ داد با بازداشت فرد مهاجم، زخمی شدن یک مأمور امنیتی و برهم خوردن مراسم پایان یافت.

در جریان حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جشن رسانه‌ای سالانه در واشینگتن در شامگاه شنبه، تیراندازی رخ داد. این نخستین بار بود که ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۶ در این ضیافت شرکت می‌کرد.

فرد مسلح که بعدا کول تامس آلن،‌ ۳۱ ساله و معلم با آدرسی در کالیفرنیا، معرفی شد در یک بخش بازرسی، درست بیرون از تالار هتل که صدها مهمان در آن گرد آمده بودند، بازداشت شد.

به نوشته سی‌ان‌ان، فرد مهاجم به عنوان مهمان وارد مراسم شده بود که در هتلی در نزدیکی کاخ سفید برگزار می‌شد. هنوز مشخص نیست که او چگونه «با چند اسلحه» توانسته است به محلی که رئیس جمهور آمریکا حضور داشته وارد شود.

در حالی که دونالد ترامپ به سرعت از صحنه خارج می‌شد و تیم‌های امنیتی از میان گروه‌های دعوت‌شده در ضیافت شام رسمی انجمن خبرنگاران کاخ سفید عبور می‌کردند، صحنه‌های پرآشوبی شکل گرفت و مردم به زیر میزها پناه بردند.

ترامپ در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «سرویس مخفی و نیروهای مجری قانون کاری فوق‌العاده انجام دادند. آن‌ها با سرعت و شجاعت عمل کردند. تیرانداز بازداشت شده است.»

وی افزود: «نیروهای مجری قانون درخواست کرده‌اند که ساختمان را تخلیه کنیم. بانوی اول، به همراه معاون رئیس‌جمهور و همۀ اعضای هیئت دولت در سلامت کامل هستند.»

او بیان کرد که علی‌رغم این نگرانی امنیتی، قصد دارد این مراسم را بار دیگر در یک ماه آینده برگزار کند.

سرویس مخفی تایید کرد که یک مظنون در بازداشت است و افزود که حادثۀ تیراندازی در نزدیکی بخش اصلی بازرسی امنیتی رخ داده است.

گروه‌های عملیاتی با اسلحه در جایگاهی که ترامپ پیش از تخلیه، در طول شام در آن نشسته بود، مستقر شدند.

پلیس در هتل هیلتون واشینگتن حضور گسترده‌ای یافت و بالگردها بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.

به گفته مقام‌های پلیس واشینگتن در نشست خبری پس از این رویداد، فرد مهاجم در حال حرکت به سمت سالنی بود که رئیس‌جمهور و مهمانان در آن حضور داشتند، اما به‌دلیل عملکرد ایست بازرسی در محل، پیش از رسیدن متوقف شد.

ضیافت مجلل سالانه

این حادثه در جریان ضیافت سالانه خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن، پس از سخنرانی خوش‌آمدگویی و در آغاز صرف شام، پیش از آنکه نوبت به سخنرانی ترامپ برسد، آغاز شد.

به نظر می‌رسد مقامات دولت ترامپ ابتدا تخلیه شدند و هنوز در مورد آنچه دقیقاً رخ داده است، ابهام وجود دارد.

برگزارکنندگان ابتدا به مهمانان گفتند که ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید علی‌رغم این حادثه ادامه خواهد یافت، اما سپس اعلام کردند که مراسم به تعویق افتاده است.

ترامپ برای نخستین بار در دوران ریاست‌ جمهوری‌اش در این مراسم شرکت می‌کرد.

انجمن خبرنگاران کاخ سفید امسال علی‌رغم حملات مکرر ترامپ به رسانه‌ها، از او دعوت کرده بود. برخلاف تمام رؤسای‌ جمهور دیگر در صد سال گذشته، ترامپ هرگز در دوران تصدی خود در این مراسم شرکت نکرده بود.

این مراسم صدها خبرنگار و مدیر رسانه‌ای واشینگتن را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی جهت بورسیه‌ها و جوایز گرد هم می‌آورد.

این رویداد اغلب با شوخی‌های یک کمدین دربارۀ رئیس‌جمهور همراه است که او نیز معمولاً با چند شوخی پاسخ می‌دهد، هرچند امسال هیچ کمدینی برای برنامه انتخاب نشده بود.

ترامپ پیش از این در سال ۲۰۲۴ در جریان یک گردهمایی در باتلر ایالت پنسیلوانیا هدف سوءقصد قرار گرفته بود. در آن زمان یک فرد مسلح چندین گلوله شلیک کرد که منجر به کشته شدن یکی از حاضران و زخمی شدن جزئی گوش رئیس‌جمهور شد.

چند ماه بعد، پس از آنکه یکی از ماموران سرویس مخفی لولۀ تفنگی را دید که از میان بوته‌های اطراف زمین گلف وست پالم بیچ (جایی که ترامپ در حال بازی بود) بیرون زده بود، مرد دیگری بازداشت شد.

هتل هیلتون واشینگتن که ضیافت شنبه در آن برگزار می‌شد، همان مکانی است که رونالد ریگان، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، در سال ۱۹۸۱ هدف شلیک یک ضارب قرار گرفت.