مکرون در کاخ الیزه از دو شهروند فرانسوی آزادشده از بازداشت ایران استقبال کرد

امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز چهارشنبه ۱۹ فروردین از بازگشت دو شهروند فرانسوی که پس از سه سال و نیم بازداشت در ایران آزاد شدهاند استقبال کرد و بازگشت آنها را «پایان یک رنج و محنت وحشتناک» خواند.
سیسیل کوهلر ۴۱ ساله و ژاک پاریس ۷۲ ساله، که از سال ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی در زندان اوین زندانی بودند، از ماه نوامبر در سفارت فرانسه در تهران به سر میبردند.
آنها روز سهشنبه اجازه خروج از ایران را یافتند. این اقدام غافلگیرکننده در حالی انجام شد که فرانسه در تلاش بود خود را از درگیریهای خاورمیانه دور نگه دارد. این دو صبح چهارشنبه وارد پاریس شدند.
مکرون پس از دیدار و در آغوش گرفتن آنها در کاخ الیزه در شبکهٔ ایکس نوشت: «بسیار خوشحالیم که پس از سه سال و نیم سختی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس را به فرانسه بازگرداندهایم. این یک آسودگی بزرگ برای همه ماست».
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالهای اخیر دهها تبعه خارجی و دوتابعیتی را اغلب به اتهامهای مرتبط با جاسوسی بازداشت کرده است.
گروههای حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم میکنند که از این بازداشتشدگان بهعنوان اهرم چانهزنی استفاده میکند؛ اتهامی که ایران رد میکند.
مکرون پیشتر در همان روز به مقامهای دفاعی و امنیتی فرانسه گفته بود آزادی این دو نفر «پایان یک رنج وحشتناک سهسالونیمه» است و از مقامات عمان بهخاطر نقش میانجیگرانهشان قدردانی کرد.
پس از دیدار با مکرون، این دو نفر که خسته اما با روحیه به نظر میرسیدند، برای لحظاتی با خبرنگاران صحبت کردند.
پاریس گفت: «ما دائماً تحت تهدید بودیم. هیچ حقی برای خواندن یا نوشتن نداشتیم. هر بار که از سلول خارج میشدیم، چشمانمان را میبستند. روشن است که یکی از اهداف این بود که ما را در هم بشکنند. برای ما، این یک شروع تازه است. ما نشکستهایم. حرف خواهیم زد و از زندگی لذت خواهیم برد».