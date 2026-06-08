روز دوشنبه وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ جنوب فیلیپین را لرزاند و باعث کشته‌شدن دست‌کم پنج نفر، فرو ریختن ساختمان‌ها و هشدار سونامی در مناطق شرقی آسیا و سواحل اقیانوس آرام شد.

کانون این زمین لرزه در آب‌های جنوب شهر جنرال سانتوس گزارش شد و مقام‌های فیلیپین از ساکنان مناطق ساحلی این شهر ۷۲۰ هزار نفری خواستند تا به بخش‌های مرتفع‌تر بروند.

یکی از مسئولان بخش فجایع طبیعی فیلیپین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز مرگ دست‌کم هشت نفر بر اثر زلزله را تأیید کرد. شمار زخمی‌ها نیز در گزارش‌های اولیه چهار نفر گزارش شده است. با این حال انتظار می‌رود شمار قربانیان بسیار فراتر از این آمار اولیه باشد.

تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تخریب یک مرکز خرید و مدرسه‌ای در این شهر را نشان می‌دهد. خبرگزاری فرانسه با تأیید درستی این تصاویر گفته است که مدرسۀ تخریب شده، به گفته مقامات «خالی» بوده است. پلیس تخریب ساختمان‌های دیگری را هم تأیید کرده و گفته است تعیین دقیق خسارت‌ها در حال حاضر ممکن نیست.

فردیناند مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین، کلاس‌های درس را در مناطق آسیب دیده به حالت تعلیق درآورد و از ساکنان مناطق ساحلی خواست که فوراً تخلیه کنند. او گفت: «همین حالا به مناطق مرتفع‌تر بروید. منتظر نمانید. زندگی شما از هر چیزی که پشت سر گذاشته‌اید مهم‌تر است.»

مقامات اعلام کردند که فرودگاه جنرال سانتوس نیز تا اطلاع ثانوی بسته است.

مقام‌های فیلیپین از ثبت امواجی تا ارتفاع حدود یک و نیم متر در برخی مناطق این کشور خبر دادند.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، حدود دو ساعت پس از وقوع اولین زلزله، مجموعه‌ای از پس‌لرزه‌های قدرتمند نیز مناطق متأثر را لرزاند که بزرگترین آنها قدرتی به اندازه ۶.۵ داشت.

زلزله روز دوشنبه همچنین باعث هشدار وقوع سونامی در مناطق ساحلی چند کشور دیگر از جمله مالزی، اندونزی و ژاپن شد.

مقامات ژاپنی برای بخش‌هایی از سواحل اقیانوس آرام خود هشدار سونامی صادر کردند و امواجی تا ارتفاع یک متر (سه فوت) از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی (۲:۳۰ بامداد به وقت گرینویچ) به مناطق مختلف برخورد کرد. مقام‌های اندونزی بعدا هشدار سونامی و تخلیه را لغو کردند.

فیلیپین از کانون‌های اصلی وقوع زلزله در شرق آسیا محسوب می‌شود و زلزله تقریباً به صورت روزانه در این کشور رخ می‌دهد.

کمتر از ۹ ماه پیش وقوع چند زمین لرزه شدید در فیلیپین باعث مرگ ۷۶ نفر و آسیب به بیش از ۷۲ هزار ساختمان شد.