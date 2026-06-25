ورود مکزیک با امتیاز کامل به مرحلۀ دوم جام جهانی؛ کرۀ جنوبی در آستانۀ حذف ناباورانه

دور سوم مرحلۀ گروهی جام جهانی فوتبال با برگزاری شش دیدار آغاز، و تکلیف گروههای اول تا سوم روشن شد.
در گروه اول، مکزیک که از قبل صدرنشینیاش قطعی شده بود، به مصاف جمهوری چک رفت و کرۀ جنوبی هم مقابل آفریقای جنوبی صفآرایی کرد.
جمهوری چک که میدانست مکزیکِ میزبان نیازی به پیروزی و حتی مساوی ندارد، با امید پیروزی و چهار امتیازیشدن پا به ورزشگاه تاریخی «آزتِک» مکزیکوسیتی گذاشت.
بازیکنان چک در نیمۀ اول فشار زیادی را روی تیم میزبان آوردند، اما راه بهجایی نبردند.
نیمۀ دوم هم با فشار نسبی چک آغاز شد؛ اما ۱۰ دقیقۀ بعد ورق برگشت: گل ماتِئو چابِس در دقیقۀ ۵۵ برای مکزیک، آب سردی بود که بر سر چکها فرو ریخت.
شوک ناشی از این گل بهقدری سنگین بود که تنها ۶ دقیقۀ بعد، خولیان کینیونِس، با نفوذ از عمق دفاع آشفتۀ چک، اختلاف را به دو گل رساند.
مکزیک که خیالش از کسب ۹ امتیاز کامل و صعودی افتخارآمیز راحت شده بود، در اقدامی نمادین گیِیِرمو اوچوآ دروازهبان چهلساله و افسانهای خود را هم به میدان فرستاد تا در جشن پیروزی پایان بازی، بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشته باشد.
سرانجام در ثانیههای پایانی یازی، آلبارو فیدالگو، که به همراه چابِس در دقیقه ۷۸ به بازی آمده بود، زخمی دیگر بر پیکر بیجان جمهوری چک وارد کرد و پیروزی ۳ بر صفر را برای کشورش رقم زد. با این نتیجه، تیم چک با تنها یک امتیاز و تفاضل گل منفی ۴، به کار خود در این جام پایان داد.
اما شگفتی اصلی این گروه در دیگر بازی همزمان رقم خورد: جاییکه آفریقای جنوبی، که تا پیش از آغاز مسابقه در ردۀ چهارم جدول بود، تیم خوب و سرعتی کرۀ جنوبی را غافلگیر کرد.
کرهایها که در بازی نخست، چک را شکست داده و در بازی دوم هم با بداقبالی تمام، به مکزیک میزبان باخته بودند، برای دومشدن در گروه، تنها به یک تساوی نیاز داشتند.
با وجود این، بازی را تهاجمی آغاز کرده و در دقایق اول، چند صحنۀ خطرناک را روی دروازۀ آفریقای جنوبی خلق کردند.
پس از پایان بدون گل نیمۀ اول، نیمۀ دوم هم با روندی مشابه و با مالکیت بیشتر کرهایها آغاز شد؛ اما این آفریقای جنوبی بود که در دقیقه ۶۳، روی یک حرکت تیمی به گل برتری رسید؛ نتیجهای که تا آخر بازی بدون تغییر باقی ماند و امتیاز نمایندۀ آفریقا را به ۴ رساند؛ عددی که برای دستیابی این تیم به پلۀ دوم گروه اول، کفایت میکرد.
از دیگر سو، کرۀ جنوبی با پذیرش دومین شکست خود، ۳ امتیازی باقی ماند و با توجه به تفاضل گل منفی یک، صعودش به مرحلۀ حذفی با اما و اگرهای زیادی گره خورد.
اما در گروه دوم، کانادا و سوئیس که تا پیش از بازی سوم، هر دو با چهار امتیاز در پلههای اول و دوم جدول قرار داشتند، مقابل هم قرار گرفتند و در دیداری نسبتاً پایاپای، نیمه اول را بدون گل مساوی به پایان بردند.
با آغاز نیمۀ دوم اما سوئیسیها خیلی زود میزبان را غافلگیر کرده و با دو گل دقایق ۴۶ و ۵۷ از حریف پیش افتادند.
در ادامه کاناداییها با افزایش فشار روی حریف اروپایی کنترل بازی را بهدست گرفتند و موقعیتهای متعددی هم بهوجود آوردند؛ اما در نهایت تنها یک بار در دقیقه ۷۶ روی شوت پرامیس دیوید به گل رسیدند.
به این ترتیب بازی ۲ بر ۱ به سود سوئیس تمام شد تا این تیم با ۷ امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کند و کانادا هم با همان ۴ امتیاز دوم شود.
در دیگر مسابقۀ این گروه هم بوسنی و هرزگوین ۳ بر ۱ قطر را پشت سر گذاشت و با رساندن امتیازات خود به ۴ در پلۀ سوم جدول ایستاد و با تفاضل گل منهای یک، باید منتظر عملکرد تیمهای سوم گروههای دیگر بماند تا تکلیف صعود یا حذفش روشن شود؛ هرچند با توجه به داشتن ۴ امتیاز، احتمال باقیماندن این تیم در مسابقات بیشتر است.
قطر، میزبان دورۀ قبلی جام جهانی و قهرمان آسیا هم در نهایت با تنها یک امتیاز و تفاضل گل منفی ۸ از مسابقات کنار رفت.
با توجه به نتایج رقمخورده در این دو گروه، تکلیف نخستین مسابقۀ مرحلۀ حذفی هم روشن شد: یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران، آفریقای جنوبی و کانادا در مقابل هم قرار خواهند گرفت. مکزیک و سوئیس، باید فعلاً برای شناخت رقبای خود، منتظر نتایج بازیهای بعد باشند.
در گروه سوم برزیل با دو گل وینیسیوس جونیور در نیمۀ اول و تکگل کونیا در نیمۀ دوم، ۳ بر صفر اسکاتلند، ملقب به «ارتش تارتان» را شکست داد تا با ۷ امتیاز و تفاضل گل ۶ جای خود در صدر جدول را تثبیت کند.
در دیگر مسابقۀ همزمان، مراکش هائیتی را در پیش رو داشت و امیدوار بود با یک پیروزی پر گل، بالاتر از برزیل در صدر جدول قرار بگیرد.
تیم چهارم دورۀ قبل اما خیلی زود در مقابل هائیتی غافلگیر شد و در دهمین دقیقه دروازۀ خود را بازشده دید.
تلاش مراکشیها برای زدن گل مساوی تا دقیقه ۳۹ ادامه داشت؛ زمانی که کاپیتان اشرف حکیمی از ستارگان پاریسن ژرمن توانست بازی را به تساوی بکشاند.
هنوز نفس طرفداران این تیم جا نیامده بود که ویلسون ایزیدور، مهاجم تیم ساندرلند انگلستان با یک شوت سنگین از پشت محوطۀ جریمه بار دیگر هائیتی را پیش انداخت.
اینبار اما انتظار مراکشیها چندان طول نکشید و اسماعیل صَیباری مهاجم ۲۵ ساله آیندهووِن، پاس مورب اشرف حکیمی را به گل دوم مراکش تبدیل کرد. این سومین گل این مهاجم آماده در این دوره از جام جهانی بود.
در نیمۀ دوم هم هائیتی بازی محکم و قابل قبولی را به نمایش گذاشت، اما در نهایت این مراکش بود که با زدن دو گل دیگر، بازی را ۴ بر ۲ به سود خود به پایان برد و با امتیاز برابر با برزیل، اما تفاضل گل کمتر در گروهش دوم شد.
به این ترتیب برزیل و مراکش در مرحلۀ بعد با تیمهای دوم و اول گروه ششم روبرو خواهند شد؛ تیمهایی که فردا مشخص خواهند شد.
اسکاتلند هم با شکست مقابل برزیل با ۳ امتیاز سوم شد. تفاضل گل منفی ۳ اما، تا حدودی شانس این تیم برای صعود به مرحلۀ حذفی را کمرنگ کرده؛ هرچند هنوز نمیتوان با قطعیت اسکاتلندیها را حذفشده بهحساب آورد.
هائیتی هم گرچه با سه باخت، بدون امتیاز از جام کنار رفت؛ اما بازیهای قابل قبولی را به نمایش گذاشت؛ بخصوص وقتی که بهیاد بیاوریم که بهدلیل مشکلات امنیتی واقتصادی این کشور، تیم ملی هاییتی حتی یکبار هم در خود این کشور تمرین نکرده و سباسیتن مینیه سرمربی فرانسوی این تیم، هرگز هائیتی را از نزدیک ندیده است.
گرد هم آوردن بازیکنانی باکیفیت و تاکتیکپذیر که در گوشه و کنار جهان در باشگاههای مختلف بازی میکنند و هماهنگسازی آنها در قالب تیم ملی هائیتی، دست کمی از «عملیات غیرممکن» نداشته است.
در شب تلخ دو تیم آسیایی، ۲۰ گل در شش مسابقه به ثمر رسید، تا روند بازیهای پرگل و پرهیجان این دورۀ جام جهانی ادامه داشته باشد.
در ادامۀ مسابقات و در شب سوم گروههای چهارم تا ششم، تا ساعاتی دیگر ابتدا از گروه پنج، اکوادور با آلمان روبرو میشود و کوراسائو هم به مصاف ساحل عاج میرود.
کمی بعد در گروه ششم، ژاپن و سوئد در مقابل هم میایستند و تونس هم هلند را در مقابل خود خواهد داشت.
و سرانجام در گروه چهارم، آمریکای صدرنشین با ترکیۀ حذفشده روبرو میشود و استرالیا و پاراگوئه هم برای دستیابی به جایگاه دوم به جنگ هم خواهند رفت.