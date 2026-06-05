اردشیر امیرارجمند: چرا به جای دستوررسیدگی پزشکی، به حصر پایان نمیدهند؟
بعد از آنکه دختران میرحسین موسوی، از رهبران محصورِ جنبش سبز، از وضعیت جسمی «وخیم» او خبر دادند، وبسایت «انصافنیوز»، نزدیک به مسعود پزشکیان، به نقل از یک منبع مطلع از «دستور» رئیسجمهور ایران برای رسیدگی به این موضوع خبر داده است. میرحسین موسوی ۸۴ ساله همراه با همسرش زهرا رهنورد، همچنان در حصر به سر میبرد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه میگوید نسبت به روز ۱۴ خرداد، اوضاع جسمانی آقای موسوی بهبود نسبی نشان میدهد اما او همچنان مراقبت ویژه لازم دارد.
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