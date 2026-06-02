پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، یک مدیر اجرایی زن از مجموعهٔ رسانه‌ای کاتولیک آمریکایی «ای‌دبلیو‌تی‌ان» را به‌عنوان رئیس جدید نهاد ارتباطات واتیکان منصوب کرد.

بر اساس اعلام رسانه رسمی واتیکان که روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، «آلوارادو نخستین زن غیرروحانی است که به ریاست یکی از دیوان‌های مقر مقدس منصوب می‌شود.»

به این ترتیب، ماریا مونتسرات آلوارادو (مونتسه آلوارادو) اهل اصلی مکزیکوسیتی، ریاست «شبکه جهانی کلمه ابدی» واتیکان را بر عهده خواهد گرفت؛ نهادی گسترده که بر درگاه خبری واتیکان، ایستگاه رادیویی، روزنامه و دفتر مطبوعاتی واتیکان و دیگر بخش‌ها نظارت می‌کند.

آلوارادو که از سال ۲۰۲۳ رئیس و مدیر عملیاتی بخش خبری این شبکه بوده است، جایگزین پائولو روفینی می‌شود که از سال ۲۰۱۸ در این سمت فعالیت داشت و اکنون بازنشسته می‌شود.

واتیکان نیوز این انتصاب را ادامهٔ روند اصلاحات و نوسازی توصیف کرده که در دوران پاپ فرانسیس، سلف پاپ لئو چهاردهم، آغاز شده بود.

پاپ فرانسیس در ماه‌های پایانی زندگی خود، پیش از درگذشت در ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، دو راهبه را به سمت‌های مهمی در واتیکان منصوب کرده بود و هم‌زمان از آنچه «ذهنیت مردسالارانه» در کلیسای کاتولیک خواند، انتقاد کرده بود.

خواهر رافائلا پترینی به ریاست فرمانداری دولت‌شهر واتیکان منصوب شد و خواهر سیمونا برامبیلا نیز ریاست نهادی را بر عهده گرفت که بر انجمن‌ها و فرقه‌های مذهبی کاتولیک در سراسر جهان نظارت می‌کند.

خانم آلوارادو از ماه نوامبر کار خود را آغاز خواهد کرد.

شبکه «تلویزیونی کلمه ابدی» در سال ۱۹۸۱ توسط راهبه‌ای به نام مادر آنجلیکا تأسیس شد، اما بعدها به یک مجموعه رسانه‌ای جهانی تبدیل شد که نزدیک به ۱۲ شبکه تلویزیونی، بخش نشر کتاب، روزنامه و شبکه‌های رادیویی وابسته را در بر می‌گیرد.

این شبکه اغلب مورد توجه کاتولیک‌های محافظه‌کار آمریکا قرار دارد.

دونالد ترامپ چندین‌بار در این شبکه حضور یافته و یکی از مجریان اصلی آن نیز از همکاران شبکه خبری فاکس‌نیوز است.