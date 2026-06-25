وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با متحدان واشینگتن در منطقه خلیج فارس، در کویت نیز بار دیگر بر «هماهنگی» با آن‌ها و خودداری از هرگونه اقدامی که به تضعیف این کشورها در منطقه منجر شود، تأکید کرد.

مارکو روبیو، پس از ورود به ابوظبی به‌عنوان نخستین مقصد سفر منطقه‌ای خود، وارد کویت و بعد بحرین شد. او قرار است روز پنج‌شنبه چهارم تیر در نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین شرکت کند.

هدف او در این سفر اطمینان‌ دادن به متحدان منطقه‌ای آمریکا در مورد ادامۀ حمایت واشینگتن از منافع آن‌ها علی‌رغم تلاش برای دستیابی به یک توافق با ایران اعلام شده است.

روبیو در کویت با امیر مشعل الاحمد الصباح و صباح الخالد الصباح، ولیعهد این کشور، دیدار و تأکید کرد که واشینگتن هیچ توافقی با ایران را که بهای آن امنیت کشورهای خلیج فارس باشد، انجام نخواهد داد.

او گفت: «ما هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد که امنیت متحدان دیرینه‌مان در منطقه را تضعیف کند.»

روبیو تأکید کرد که تعهدات نظامی آمریکا در خلیج فارس واقعی و عملی است: «این تضمین‌های امنیتی واقعی هستند؛ فقط وعده نیستند، بلکه عملی‌اند.»



او در عین حال با دفاع از معافیت ۶۰ روزه بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران، افزود این اقدام موقت و قابل بازگشت است؛ «هر زمان وارد مذاکره می‌شوید، فرآیند بده‌بستان وجود دارد.»

این یکی از صریح‌ترین مواضع روبیو درباره پیشنهاد ایران برای ایجاد سازوکار جدید در خلیج فارس بود که ممکن است شامل دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز شود.

او این ایده را کاملاً رد کرد و گفت: «من هیچ کشوری در جهان را نمی‌شناسم که از دریافت عوارض یا هزینه برای استفاده از تنگه حمایت کند. کل جهان با آن مخالف خواهد بود.»

رویترز نوشته این موضع با نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس همسو است و نشان می‌دهد واشینگتن بر باز ماندن این مسیر حیاتی دریایی به عنوان یک آبراه بین‌المللی تأکید دارد.

روبیو همچنین از ایران خواست اجازهٔ بازگشت هرچه سریع‌تر بازرسان هسته‌ای را بدهد و گفت: «این باید انجام شود. این تعهدی است که داده‌اند و باید به آن پایبند بمانند.»

او در فرودگاه کویت به خبرنگاران اعلام کرد که گفت‌وگوهای فنی میان ایالات متحده و ایران در روزهای ۲۹ یا ۳۰ ژوئن (۸ یا ۹ تیر) در سوئیس از سر گرفته خواهد شد.

با این حال، به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی، برخی مسائل کلیدی هنوز حل نشده‌اند؛ از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران ـ که برای کشورهای خلیج فارس بسیار مهم است ـ و همچنین وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد جمهوری اسلامی.

روبیو در اظهارات خود تأکید کرد متحدان خلیج فارس در تمام مراحل مذاکرات در جریان خواهند بود: «ما کاملاً با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود.»

او در کویت همچنین در مراسم برافراشتن پرچم در سفارت آمریکا که فعالیتش در جریان حملات پهپادی مرتبط با ایران متوقف شده بود، شرکت کرد.

خبرگزاری فرانسه نوشته این مراسم معنایی فراتر از دیپلماسی داشت و نشان‌دهندهٔ بازگشت به وضعیت عادی پس از ماه‌ها جنگ و تنش بود.

وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بدو ورود به ابوظبی گفت هدفش بیشتر «شنیدن» نظرات متحدان عرب دربارهٔ توافق تهران و واشینگتن و «لحاظ کردن» دیدگاه‌های آن‌ها در تصمیمات ایالات متحده است.