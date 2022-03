به علاوه آمار تجارت سازمان ملل نشان می‌دهد که روسیه با صادرات حدود سالیانه ۱۰.۵ میلیون تن انواع کودهای نیترات (Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen HS code 3105) ، ۱۵ درصد صادرات این کود را در جهان به خود اختصاص داده است. هر دوی این کودها با نزدیک شدن فصل کشت برای تولید با راندمان بالای محصولات کشاورزی، ضروری هستند.

این احتمال هم وجود دارد که به دلیل پر بودن انبارهای روسیه، ایران بتواند اگر نیازی باقی مانده باشد با تخفیف از مسیر دریای خزر دریافت کرده و یا در صورتی که ظرفیت بنادر و جاده‌های ایران اجازه دهد، نقش ترانزیت را بازی کند.

در روزهای آینده احتمالاً اطلاعات بیشتری از نقش ایران در کمک به صادرت بخشی از غلات انبار شده روسیه در صورت ادامه جنگ منتشر بشود. البته این در صورتی است که روسیه ممنوعیت کامل صادرات غلات را اعمال نکند. بر پایه اطلاعات موجود، ایران هم از مسیر دریای سیاه و هم از مسیر دریای خزر، برای واردات غلات از روسیه استفاده می‌کند.

همان طور که گفته شد، امکان بارگیری کشتی‌هایی با ظرفیت بالا تنها در بنادری به مانند نووُراسیسک در دریای سیاه وجود دارد، و از طرف دیگر ظرفیت بارگیری کشتی‌ها در دریای خزر نیز محدود است. باید در نظر داشت که بنادر اصلی روسیه در دریای خزر و در دهانه ولگا به مانند استراخان حدود پنج ماه یخ زده است و امکان انتقال دریایی در بخشی از دریای خزر از اواسط مارس فراهم می‌شود.

در ارتباط با اوکراین باید گفت که ایران بخشی عظیمی از نیاز خود به روغن دانه آفتاب‌گردان را از اوکراین وارد می‌کند که نگرانی‌هایی از توقف واردات این کالا بیان شده است. به نظر نمی‌آید که اگر ذخایر غلات ایران در ماه‌های گذشته تأمین شده باشند، در کل ایران با مشکلات بسیار بزرگی در زمینه کشاورزی در روزهای آینده مواجه شود.

مشکل دیگری که کل منطقه کشورهای دریای خزر با آن مواجه خواهند شد، بسته بودن کانال دن/ولگا برای آینده نامعلوم است. این کانال که البته محدودیت حمل و نقل تا سقف کشتی‌های پنج هزار تنی را دارد، تنها راه ارتباطی دریای خزر به دریاهای آزاد است. از آنجا که انتهای این کانال از مسیر رودخانه دن به دریای آزوف است، می‌توان تصور کرد که تا باز نگشتن آرامش به منطقه دریای آزوف، مسیر دریای خزر به آب‌های آزاد بسته بماند.

سیاست‌گذاری‌های آینده

همان طور که در بالا توضیح داده شد، تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، موجی از نگرانی‌های را برای دسترسی کافی به گندم، ذرت و کودهای شیمیایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود آورده است. به دلیل عواقب مخرب این کمبود برای امنیت غذایی جهانی، محققان، سیاستگذاران، و سازمان‌های بین‌المللی مسئول، به شدت به تکاپو افتاده‌اند که ابتدا وضعیت موجود را بررسی کرده و سناریوهای کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را برای کاهش اثرات جنگ بر امنیت غذایی ارائه دهند.

تحلیل‌های خوش‌بینانه‌ای ارائه شده که ابعاد این جنگ برای امنیت غذایی زیاد نخواهد بود و با اختصاص بخشی از ذخیره‌های موجود در بازار و کمک به کشورهای وابسته به غلات صادراتی روسیه و اوکراین جهت یافتن جایگزین، می‌توان با بحران را حل کرد[۱۵]. محققان دیگری هم پیشنهاد کرده‌اند که جهش‌های شدید قیمت محصولاتی مانند گندم و ذرت در بازارهای بین‌المللی به همان سرعت به بازارهای محلی منتقل نخواهد شد.

در طرف دیگر تحلیل‌های بسیار بدبینانه نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن امنیت غذایی حدود ۱۰۰ میلیون نفر بسیار زیاد است. این گروه پیشنهادهای عملی جهت کاهش اثر جنگ در میان‌مدت و در دوره کشت بعدی ارائه داده‌اند. یک پیشنهاد محدود کردن برنامه تولید سوخت‌های بیودیزل و یا بیواتانول به خصوص در آمریکا و استفاده از ذرت اختصاصی در تولید این نوع سوخت‌ها به عنوان علوفه است (اینجا و اینجا).

پیشنهاد دیگر برای مثال معوق کردن برنامه کنار گذاشتن حفاظتی ارضی در اتحادیه اروپا و کشت مجدد این اراضی جهت تولید علوفه است که از طرف وزیر کشاورزی آلمان پیشنهاد شده است. البته با درس گرفتن از بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، اراده سیاسی قوی وجود دارد که از محدودسازی تجارت غلات و کودهای شیمیایی پرهیز شود تا از افزایش قیمت‌ها که بر اثر چنین محدودیت‌هایی می‌تواند ایجاد شود جلوگیری کرد.

