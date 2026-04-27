سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، از راهاندازی ۱۷۵ «موزه» درباره تهاجم به اوکراین در مدارس پایتخت روسیه خبر داده است.
او روز ۲۳ آوریل در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: این موزهها «به جوانان مسکو کمک میکند تا تاریخ معاصر میهن خود و قهرمانان آن را بهتر درک کنند».
عدد اعلامشده، ۱۷۵ مدرسه و کالج در مسکو که اکنون دارای موزههای مربوط به این جنگ هستند، حدود هشت درصد از کل مراکز آموزشی پایتخت را شامل میشود. این در حالی است که تا همین مارس ۲۰۲۴، بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تنها دو مدرسه در مسکو را شناسایی کرده بود که چنین موزههایی داشتند.
نمایشگاههای کلاسی که به ستایش تهاجم جاری میپردازند و از دانشآموزان پیشین کشتهشده در اوکراین یادبود میسازند، از سال ۲۰۲۳ و پس از دستور کرملین در فوریه همان سال، در مدارس برپا شدند.
با این حال، تا همین اواخر این نمایشها عمدتاً به شهرها و روستاهای مناطق فقیرتر روسیه محدود بود، مناطقی که جذب گسترده نیرو برای ارتش باعث شده که جنگ به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود.
یک معلم که در سال ۲۰۲۴ با بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتوگو کرده بود، گفت نمایشگاههایی با یادگارهای جنگ اوکراین «در شهرهایی به دانشآموزان نشان داده میشود که افراد زیادی در آنها بسیج شدهاند یا هنوز هم با وعده پولهای کلان افراد را برای قرارداد نظامی جذب میکنند».
این معلم که نخواست نامش فاش شود، افزود: برخلاف شهرهای کوچکتر که احتمال برانگیختن شور واقعی برای جنگ بیشتر است، «در پایتخت و شهرهای بزرگ، مردم احتمالاً شکاکتر و معترضتر هستند».
تلاش برای ایجاد موزههای نظامی در مدارس مسکو در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی از روسیه منتشر شده مبنی بر اینکه دانشگاهها نیز برای جذب نیرو توسط کرملین به کار گرفته شدهاند.
دانشجویان گفتهاند که از ابتدای سال ۲۰۲۶ با «فشار بسیار شدید» از سوی دانشگاههای خود برای پیوستن به ارتش مواجه شدهاند.
گزارش شده که در جلساتی با حضور جذبکنندگان نظامی، که توسط دانشگاهها سازماندهی میشود، پیشنهادهایی مانند حدود ۵۸ هزار دلار برای یک قرارداد یکساله و تحصیل رایگان ارائه میشود.
مراکز آموزش عالی در روسیه مدتها بهعنوان محیطی نسبتاً امن در برابر جذبکنندگان نظامی تلقی میشدند. تصاویری از موزههای مدارس مسکو که همراه با پست سوبیانین منتشر شده، نمایشگاههایی را نشان میدهد که بازتابدهنده بسیاری از روایتهای تاریخی مورد استفاده کرملین برای توجیه تهاجم جاری است.
در یکی از این موزهها، نقشهای از اوکراین دیده میشود که به بخشهای مختلف تقسیم شده و نام رهبران شوروی و تزارها بهعنوان کسانی که این سرزمینها را «به کییف بخشیدهاند» درج شده است.
یک معلم در سنپترزبورگ نیز به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: بیشتر احتمال میرود که این نمایشگاهها باعث ناخوشایندی شود تا حمایت از جنگ.
او گفت: «مشکل این است که نوجوانها دچار بدبینی میشوند. آنها از قبل فهمیدهاند که بزرگترها مرتب دروغ میگویند، اما با این حال مجبورند این بازی را ادامه دهند».