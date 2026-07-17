همزمان با افزایش نگرانیها در آسیا بهدلیل جنگ ایران، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در روزهای آینده به مانیل، پایتخت فیلیپین، سفر خواهد کرد تا در سه نشست شرکت کند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که روبیو طی این سفر در سه نشست منطقهای از جمله نشست آسهآن شرکت میکند.
او در این سفر پنج روزه که از روز ۲۸ تیر آغاز میشود، همچنین با مقامهای ارشد دولتی کشورهای منطقه ایندوپاسیفیک دیدار خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که این سفر در راستای یکی از اولویتهای روشن ایالات متحده انجام میشود: حمایت از منطقهای آزاد و باز در ایندوپاسیفیک که امنیت، ایمنی و رفاه را برای کشورهای منطقه و مردم آمریکا به ارمغان آورد.
سفر مارکو روبیو، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در منطقه آسیا انجام
میشود؛ نگرانیها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین.
خبرگزاریها نوشتهاند در پس پرده این سفر دیپلماتیک، چالش استراتژیک بسیار بزرگتر واشینگتن، قانع کردن متحدان آسیایی خود است.
انتظار میرود روبیو در این دیدارها به متحدان آمریکا در آسیا اطمینان دهد که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متعهد باقی میماند.
پیامدهای درگیریهای نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حاملهای انرژی از منطقه هستند و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بیثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بازنگری در شراکتهای راهبردیشان واداشته است.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا به آن اولویت میدهد.
لوکاس مایرز، از اساتید دانشگاه مریلند، نیز به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است این سفر نشانهای مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، بهویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامیهای خاورمیانه، این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمیکند و ممکن است قدرت بازدارندگیاش در برابر چین تضعیف شده باشد.
به باور لوکاس مایرز روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان میرسد و در عین حال روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشینگتن جلوگیری کند.
او چالش سوم را نیز حفظ فشار بر پکن و در عین حال اجتناب از اقداماتی عنوان کرده که میتواند تلاشها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند.
انتظار میرود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تابآوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساختها گفتوگو کند.
با این حال کارشناسان میگویند موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده میدهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که آیا متحدان آسیایی آمریکا به این نتیجه میرسند که ایالات متحده ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.