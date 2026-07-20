ینس اشپان، از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار حاکم آلمان به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، پس از آنکه از طریق رحم اجاره‌ای در ایالات متحده صاحب فرزند شد، از سمت خود استعفا کرد.

این اقدام با موضع رسمی حزب او که با استفاده از رحم اجاره‌ای برای فرزندآوری مخالف است، در تقابل قرار داشت.

ینس اشپان، رئیس فراکسیون احزاب متحد مسیحی (CDU/CSU) در نامه‌ای به نمایندگان این فراکسیون اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و افزود برایش روشن شده که تصمیم شخصی‌اش برای تشکیل خانواده از طریق رحم اجاره‌ای، با مسئولیت سیاسی او به‌عنوان رئیس فراکسیون سازگار نیست.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره تولد فرزند ینس اشپان و دانیل فونکه شریک زندگی‌اش، فشارها برای کناره‌گیری او از سمتش افزایش یافته بود.

رحم اجاره‌ای در آلمان ممنوع است و حزب دموکرات‌مسیحی نیز با قانونی شدن آن مخالفت می‌کند؛ موضعی که اشپان نیز در گذشته از آن حمایت کرده و گفته بود به عنوان یک مرد همجنس‌گرا و یک مسیحی، به‌سختی می‌تواند با ایده اجاره کردن رحم یک زن کنار بیاید.

حزب دموکرات‌مسیحی در ماه فوریه سال جاری نیز در کنگره حزبی خود بار دیگر مخالفت خود با رحم اجاره‌ای را مورد تأکید قرار داده بود.

رسانه‌های آلمان نوشته‌اند که با افزایش انتقادها در این زمینه، فریدریش مرتس با آنکه پدرشدن اشپان را تبریک گفته بود، از او خواسته بود کناره‌گیری کند.

مرتس در بیانیه‌ای، استعفای اشپان را «درست و اجتناب‌ناپذیر» خواند و گفت، اعتبار در سیاست بالاترین سرمایه است.

او در عین حال از همکاری اشپان قدردانی کرد و گفت که این سیاستمدار در انتقال فراکسیون از دوران اپوزیسیون به دولت نقش مهمی داشته است.

منتقدان اشپان می‌گویند او شاید از نظر رسمی قانون را نقض نکرده باشد، اما از نظر اخلاقی مرتکب نقض آشکار قانون شده است.

اشپان در حالی از امکان استفاده از رحم اجاره‌ای در خارج از آلمان بهره برده که در داخل کشور، از سیاست‌ها و قوانینی حمایت می‌کرد که چنین امکانی را برای شهروندان داخل آلمان فراهم نمی‌کند.