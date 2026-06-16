خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه در گزارش‌هایی به فضای متفاوت حاکم بر برگزاری مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و نیوزیلند در جام جهانی اشاره کردند و از واکنش‌های متفاوت و متضاد تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس گزارش دادند.

خبرگزاری رویترز در گزارش روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد خود خبر داد که به‌رغم ممنوعیت فیفا، پرچم‌های شیروخورشید وارد ورزشگاه محل بازی شد.

این خبرگزاری به واکنش‌های متفاوت و متضاد تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس اشاره کرده و نوشته که اختلافات روی سکوها، بازتابی از چالش‌های پیش روی تیم ملی ایران در خارج از زمین مسابقه بود.

رویترز به اقدام همزمان دو گروه متفاوت تماشاگران هنگام پخش سرود ملی تیم ایران اشاره کرد و نوشت سوت زدن گروهی از تماشاگران در مقابل همخوانی گروه دیگری، بازتاب‌دهنده اهمیت نمایش وفاداری سیاسی در مقابل خود فوتبال بود.

به نوشته آن، از حملات و گل‌های ایران از سوی بسیاری از تماشاگران، از جمله بخشی از هوادارانی که پرچم شیر و خورشید مربوط به ایران قبل از انقلاب را حمل می‌کردند، استقبال شد. اما گروهی از تماشاگران، گل‌های تیم نیوزیلند را جشن گرفتند.

در این گزارش به متفاوت بودن جو کلی حاکم بر ورزشگاه نسبت به سایر بازی‌های مسابقات جام جهانی اشاره شده و نوشته شده است به نظر می‌رسید این مسابقه در مقایسه با احساساتی که در اطراف آن موج می‌زد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

رویترز در پایان گزارش خود نوشت در شبی که با تنش‌های دیپلماتیک، جنگ و نمایش اختلاف‌ نظر در میان جامعه مهاجران همراه بود، فوتبال نیز ناچار به نقش‌آفرینی بود.

درخواست برای «تغییر رژیم»

خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی از مسابقه تیم‌های ایران و نیوزیلند به تجمع اعتراضی صدها نفر بیرون از ورزشگاه علیه حکومت ایران اشاره کرد و نوشت این معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید خواستار «تغییر رژیم در ایران» بودند.

این خبرگزاری اظهارات یکی از حاضران در این تجمع با نام آوا امین، دانشجوی فلسفه، را بازتاب داده که گفته است: «این تیم، تیم مردم ایران نیست، تیم رژیم است وقتی مردم کشته می‌شوند، آن را نادیده می‌گیرند و سکوت می‌کنند».

به نوشته خبرگزاری فرانسه، جامعه بزرگ ایرانیان ساکن در لس‌آنجلس می‌توانست کاری کند که تیم ایران در مسابقه‌اش با نیوزیلند، این حس را داشته باشد که در خانه بازی می‌کند. اما بخش قابل توجهی از مهاجران در کالیفرنیا به شدت با جمهوری اسلامی مخالف هستند و می‌خواهند از توجه ایجاد شده توسط جام جهانی برای برجسته کردن اقدامات حکومت ایران استفاده کنند.

این خبرگزاری با اشاره به تصمیم فیفا در ممنوع کردن همراه داشتن پرچم‌های شیر و خورشید نوشت با این همه تعداد زیادی از تماشاگران با این پرچم و لباس‌هایی با این نماد در ورزشگاه حاضر شدند و «تلاش کمی برای پنهان کردن تی‌شرت‌های اعتراضی خود انجام دادند».

بر اساس این گزارش، مسئولین برگزاری مسابقه در مواردی از برخی هواداران خواستند که بنرها با تصاویر شیر و خورشید را کنار بگذارند، اما صدها نفر در طول بازی در داخل ورزشگاه ۷۰ هزار نفری با این تصاویر در معرض دید بودند.

خبرگزاری فرانسه اظهارات یکی از حامیان تیم ایران را هم بازتاب داده است که از فضای ایجاد شده ابراز تاسف کرده و گفته است: «بازیکنان برای رسیدن به اینجا هر کاری کردند».

این فرد که فریده منصور، صاحب یک کسب‌وکار در سن‌دیه‌گو معرفی و گفته شده که ۳۵ سال پیش به ایالات متحده نقل مکان کرده، ادامه داد: «ما باید از آن‌ها حمایت کنیم. این ورزش است و یک چیز سیاسی نیست».