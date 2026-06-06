گزارشها از ایران حاکی است که گروههایی از دانشآموزان روز شنبه ۱۶ خرداد در شهرهای متعدد از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و نقاط دیگر با برپایی تجمع به قوانین تغییریافتهٔ کنکور اعتراض کردند.
دانشآموزان در تهران مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شهرستانها مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها میگویند شرایط ناشی از جنگ و بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمونها، امکان برنامهریزی و آمادگی برای امتحانات نهایی و کنکور را از آنها گرفته است.
گزارشهای غیررسمی از حضور نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف محل تجمع دانشآموزان در مشهد حکایت دارد.
بنا به اعلام کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، دانشآموزان معترض از سیاست «تأثیر قطعی معدل» در کنکور و طرح «ترمیم معدل» انتقاد کردند و «این تصمیمات را عامل افزایش فشار روانی و گسترش نابرابری در نظام آموزشی دانستند».
این کانال نوشته است: «تأثیر نمرات امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بر سرنوشت داوطلبان و اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات در شرایط پس از جنگ، از دیگر محورهای اصلی اعتراضات بود.»
پیشتر، ۱۲ خرداد، صدها دانشآموز در شهرهای تهران، مشهد، همدان و چندین شهر دیگر با تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش به تغییر قوانین کنکور و افزایش تاثیر معدل در کارنامه کنکور سراسری باتوجه به تاثیر منفی جنگ بر آمادگی آنها برای آزمون ورود به دانشگاه اعتراض کرده بودند.
بر اساس مصوبات رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اطلاعیههای سازمان سنجش، تغییراتی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اعمال شده و بر اساس آن دروس عمومی از دفترچهٔ کنکور حذف شده و سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم تاثیر قطعی در کنکور خواهند داشت.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز ۱۲ خرداد و در پی اعتراضهای گستردهٔ دانشآموزان اعلام کرد که «تاثیر قطعی معدل» برای پذیرش در دانشگاهها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و افزود که این تصمیم «در اختیار آموزش و پرورش نیست».
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روز ۱۴ خرداد در اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به «شرایط خاص پیش آمده در کشور» تصمیم درباره مسئله تأثیر معدل «با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذیصلاح در حال بررسی کارشناسی است».
دولت ایران با آغاز جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر قطع اینترنت، تمامی مدارس را تعطیل کرد و حتی بعد از برقراری آتشبس نیز آموزش به شکل غیرحضوری ادامه پیدا کرد.
بهرغم برگزار نشدن کلاسهای حضوری طی ماههای اخیر، وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری امتحانات اصرار دارد که این موضوع نیز اعتراض شدید دانشآموزان را برانگیخته است.
پیش از این رسانههای ایران گزارش داده بودند که برگزاری امتحان به شکل آنلاین با استفاده از اپلیکیشن «شاد» که متعلق به آموزش و پرورش است، به دلیل مشکلات فنی و سرعت پایین اینترنت امکانپذیر نبوده است.
کارشناسان اجتماعی و آموزشی بارها دربارهٔ افت تحصیلی دانشآموزان و همچنین آسیبهای اجتماعی و روانی تعطیلی مدارس و نیز قطع اینترنت هشدار دادهاند.