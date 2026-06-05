اعتراض چند روزه هزاران نفر در آلبانی «در ارتباط با پروژه تفریحی داماد ترامپ»

هزاران نفر از مردم آلبانی روز پنجشنبه، ۱۴ خردادماه، برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور به خیابانها آمدند.
یکی از سرمایهگذاران این پروژه گردشگری جَرِد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از تظاهرکنندگان پارچههایی به دست داشتند که روی آن نوشته بود «اِدی راما، استعفا کن»، و عدهای دیگر نقاشیهایی به دست داشتند که ادی راما، نخست وزیر سوسیالیست این کشور، را در حال دادن کلید به ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، نشان میداد.
معترضان آلبانیایی میگویند که پروژه ۱.۲ میلیارد دلاری که شرکت سرمایهگذاری کوشنر و ایوانکا ترامپ برنامه اجرایش را دارد به محیط زیست منطقه ساحلی ویوسا نارتا در جنوب آلبانی لطمه خواهد زد.
عدهای دیگر از منتقدان هم مقامات دولتی آلبانی را به فساد متهم میکنند.
این پروژه که خانواده کوشنر به طور رسمی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بودند همچنین شامل ساخت و ساز در جزیرهای به نام سازان در ساحل دریای آدریاتیک است که زمانی محل یک پایگاه نظامی کمونیستی بود.
میزان سرمایهگذاری در این جزیره در شمال دریای مدیترانه ۱.۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
همزمان با این اعتراضات ویدئویی در شبکههای اجتماعی از یک مصاحبه جرد کوشنر منتشر شده که او در آن شرح میدهد که در سفری تفریحی در دریای آدریاتیک چند روزی را در آلبانی گذرانده و همانجا با ادی راما آشنا شده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، اعتراضات در دو روز گذشته پس از آن در آلبانی شدت گرفته که ویدئویی از تعرض نیروهای امنیتی به مردی در نزدیکی منطقه حفاظتشده و همین طور حضور افرادی با ادوات ساخت و ساز در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
تظاهرکنندگان خواستار تغییر در «قانون سرمایهگذاری استراتژیک» و همین طور حذف تغییراتی در قانون مناطق حفاظتشده آلبانی هستند که ساخت و ساز هتل در این مناطق را ممکن ساخته است.
حدود ۲۲ درصد از سرزمین آلبانی به عنوان منطقه حفاظتشده ثبت شده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجوز سرمایهگذاری و ساخت و ساز در دو منطقه مورد اعتراض مردم آلبانی به شرکتی در این کشور داده شده است که به «صندوق اَفینیتی پارتنرز» متعلق به جرد کوشنر وابسته است.
در پی رونمایی از این پروژه در سال ۲۰۲۴، ایوانکا ترامپ به همراه چندین معمار و سرمایهگذار از منطقه وِلورا بازدید و با ادی راما، نخست وزیر آلبانی، دیدار کرد.
در ژانویه سال جاری، بیش از ۴۰ گروه محیط زیستی در نامهای به دولت آلبانی خواستار توقف فوری اجرای این پروژه شده بودند.