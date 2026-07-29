ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، میگوید دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با اعطای مجوزهای لازم برای تولید موشکهای سامانه پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.
آقای زلنسکی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت پس از دیدار با آقای ترامپ، با نمایندگان چند شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکا نیز گفتوگو کرده و امیدوار است زمینه تولید مشترک این موشکها فراهم شود.
رئیسجمهوری اوکراین که روز سهشنبه در واشینگتن با دونالد ترامپ دیدار کرد، تأکید کرد مهمترین نیاز نظامی کییف همچنان سامانهها و موشکهای دفاع ضدبالستیک است.
همزمان، سنای آمریکا با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف، طرح گستردهای را برای تشدید فشار اقتصادی بر روسیه و ایران به مرحله بعد فرستاد. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه درگذشته، نامگذاری شده است، به رئیسجمهوری آمریکا اجازه میدهد بر بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفههایی تا سقف ۲۰۰ درصد وضع کند و تحریمها علیه نهادهای مالی، مقامها، الیگارشها و ناوگان موسوم به «سایه» روسیه را گسترش دهد.
این مصوبه همچنین تحریمهای مربوط به ایران را تا سال ۲۰۳۱ تمدید میکند. سناتورهای حامی طرح میگویند هدف آن قطع درآمدهایی است که مسکو برای تأمین هزینه جنگ در اوکراین به کار میگیرد.
این طرح هنوز باید در رأیگیری نهایی سنا تصویب شود و سپس برای بررسی به مجلس نمایندگان برود؛ مجلسی که تا پایان تعطیلات ماه اوت تشکیل جلسه نخواهد داد.
آقای زلنسکی پس از دیدار با سناتورها گفت فشار تحریمی بر روسیه تنها به کاهش منابع مالی جنگ محدود نمیشود و «پیامی بزرگ» برای اروپا و اوکراین در حمایت از مردم این کشور است. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، بهدلیل تلفات سنگین نیروهایش ابتکار عمل را در جنگ در اختیار ندارد.
شلدون وایتهوس، سناتور دموکرات و از حامیان طرح تحریمهای روسیه و ایران، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت حمایت گسترده دوحزبی از این طرح نشان میدهد کنگره همچنان در پشتیبانی از اوکراین متحد است.
او گفت همراه شدن دونالد ترامپ با نسخه نهایی طرح، شانس تصویب آن را افزایش داده و افزود اجرای سریع تعرفهها علیه خریداران عمده نفت روسیه و فشار بر ناوگان سایه این کشور میتواند ظرف مدت کوتاهی درآمدهای جنگی مسکو را کاهش دهد.
وایتهوس همچنین افزود اضافه شدن ایران به این بسته تحریمی، بهویژه در میان جمهوریخواهان، احتمال تبدیل شدن آن به قانون را بیشتر کرده است. به گفته او، پیام اصلی کنگره به ولادیمیر پوتین این است که حمایت دوحزبی از اوکراین همچنان پابرجاست و واشینگتن برای کمک به پیروزی کییف مصمم است.