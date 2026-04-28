دیدار رسمی چهار روزه چارلز سوم از ایالات متحده، همزمان با تنشهایی میان دو متحد دیرینه بر سر نحوه برخورد با جنگ ایران و همچنین برخی مسائل دیگر، از جمله جزایر فالکلند، صورت میگیرد.
پادشاه بریتانیا در سخنرانی خود در کنگرۀ ایالات متحده گفت که با وجود عصر نااطمینانی و درگیری در اروپا و خاورمیانه، بریتانیا و ایالات متحده همواره متحدانی استوار و یکپارچه در دفاع از دموکراسی باقی خواهند ماند.
او پس از تشویق ایستادۀ طولانی حاضران به هنگام ورودش همراه با ملکه کامیلا، خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت: «تفاوتها یا اختلافنظرهای ما هرچه باشد، ما در پایبندیمان به پاسداری از دموکراسی، محافظت از همۀ مردممان در برابر آسیبها، و ارج نهادن به شجاعت کسانی که هر روز جان خود را در راه خدمت به کشورهایمان به خطر میاندازند، یکصدا و متحد ایستادهایم».
پادشاه بریتانیا همچنین اظهار داشت که برای تضمین صلح در اوکراین، تداوم اتحاد غرب ضروری است، چرا که این جنگ همچنان عزم ناتو را به چالش میکشد.
چارلز سوم با هشدار در این باره که تهدیدهای تازه تلاشهای دفاعی نیرومندتری را میطلبد، گفت: «همین عزم استوار برای دفاع از اوکراین... جهت دستیابی به صلحی واقعاً عادلانه و پایدار نیاز است».
او همچنین خطاب به کنگرۀ ایالات متحده گفت که «نادیده گرفتن این موضوع که دستگاههای طبیعی زیربنای شکوفایی و امنیت ملی ما را فراهم میکنند، برایمان خطرآفرین خواهد بود».
پادشاه بریتانیا تأکید کرد: «نسل ما باید تصمیم بگیرد که چگونه با فروپاشی دستگاههای طبیعیِ حیاتی برخورد کند».
چارلز سوم پیش از حضور در کنگره، همراه با ملکه کامیلا به کاخ سفید رفت و در دیداری پشت درهای بسته با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفتوگو کرد. او همچنین قرار است با رهبران جمهوریخواه و دموکرات کنگره دیدار کند.
او دومین مقام سلطنتی بریتانیاست که در کنگره آمریکا سخنرانی میکند؛ پیشتر الیزابت دوم در سال ۱۹۹۱ نیز در کنگره سخنرانی کرده بود.
دونالد ترامپ پیش از سخنرانی پادشاه بریتانیا، در مراسم استقبال از او در کاخ سفید، با تأکید بر روابط تاریخی دو کشور گفت آمریکا «هیچ دوستی نزدیکتر از بریتانیا ندارد» و از «رابطه ویژه» میان دو کشور سخن گفت.
رئیسجمهور ۷۹ ساله آمریکا حتی به شوخی گفت که مادر مرحومش که در اسکاتلند متولد شده بود، «عاشق چارلز» ۷۷ ساله بوده است.
دونالد ترامپ که از طرفداران قدیمی خاندان سلطنتی بریتانیا است سال گذشته نیز سفری رسمی به این کشور داشت.
آقای ترامپ روز سهشنبه با اشاره به همکاریهای نظامی در جنگ جهانی دوم گفت که نیروهای دو کشور «در کنار هم جهان آزاد را نجات دادند».
این در حالی است که ترامپ پیشتر از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به دلیل عدم همراهی با حملات علیه ایران انتقاد کرده و گفته بود که او «در قد و قواره وینستون چرچیل نیست».
همزمان، گزارشهایی نیز از احتمال بازنگری آمریکا در حمایت از ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند (مالویناس) منتشر شده است. همچنین اظهاراتی منسوب به کریستین ترنر، سفیر بریتانیا در واشینگتن، که رابطه ویژه آمریکا را «احتمالاً با اسرائیل» دانسته بود، واکنشهایی برانگیخته است؛ وزارت خارجه بریتانیا این اظهارات را «غیررسمی» توصیف کرده است.
سفر پادشاه بریتانیا به پایتخت آمریکا در حالی انجام میشود که تدابیر امنیتی در واشینگتن تشدید شده است. چند روز پیش در جریان ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، یک فرد مسلح بازداشت شد.
قرار است شامگاه سهشنبه شام رسمی در کاخ سفید برگزار شود. این نخستین ضیافت رسمی از زمان تخریب بال شرقی کاخ سفید برای ساخت سالن جدید است و مهمانان از مسیر متفاوتی وارد ساختمان خواهند شد.