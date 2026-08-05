دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، باردیگر هشدار داد که اگر تنگه هرمز «بهزودی» بازگشایی نشود، ایران بهشدت هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او بامداد چهارشنبه، ۱۴ مرداد به وقت ایران، در جریان سفر به کالیفرنیا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز و در پاسخ به این سوال که اگر ایران بار دیگر از توافق جدید عقبنشینی کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد، این موضوع را مطرح کرد.
ترامپ گفت: «اگر دوباره زیر توافق بزنند، ضربه بسیار سختی خواهند خورد. خودشان هم این را میدانند و کاملاً درکش میکنند. من چارهای ندارم. آنها نباید به سلاح هستهای دست پیدا کنند. قضیه به همین سادگی است.»
آقای ترامپ تأکید کرد: «ضربه بسیار، بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است و امیدوارم که مجبور به استفاده از آن نشویم.»
ترامپ در عین حال از روند گفتوگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت: «ما گفتوگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند، اما میدانید، این کمی گیجکننده است. شما به مردم میگویید که گفتوگوهای فوقالعادهای داریم، اما بعد یک نفر از ایران بیرون میآید و میگوید: "ما اصلاً دیداری نداشتهایم. این دروغ است."».
او در بخشی دیگر از گفتوگوهایش با فاکس نیوز با اشاره به طرف ایرانی تأکید کرد: «میگویند ما درباره پرونده هستهای حرف نزدیم. پس درباره چه حرف زدید؟ دروغ میگویند. ولی اهمیتی ندارد. اینها حرف است و تنها چیزی که مهم است، عمل است. آنها میخواهند توافق کنند، ببینیم چه میشود. اگر نخواهند توافق کنند، خیلی برایشان بد میشود.»
ساعتی پیش از این اظهارات، وبسایت اکسیوس به نقل از منابع منطقهای و آمریکایی از احتمال نهایی شدن توافقی ۶۰ روزه بین ایران و عمان برای باز شدن تنگه هرمز خبر داد و نوشت واشینگتن امیدوار است این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند.
پیش از آن نیز وزیر خزانهداری آمریکا گفت این احتمال وجود دارد که تا روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، توافقی برای بازگشایی تنگه و حرکت به سوی وضعیتی عادیتر شکل بگیرد.
دونالد ترامپ در بخشهای دیگری از مصاحبه تازه خود با فاکس نیوز گفت: «ایران اجازه داشتن سلاح هستهای ندارد. آنها همین الان هم نمیتوانند، اما این اتفاق به طور رسمی خواهد افتاد. تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد، یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و تنگه باز خواهد شد.»
او افزود: «ما قصد داشتیم سنگینترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم را به آنها بکنیم، بعد آنها با من تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند میشود لطفا گفتوگو کنیم، میشود گفتوگو کنیم؟ و من گفتم بله بیایید مذاکره کنیم.»
رئیسجمهور آمریکا بارها مقامهای جمهوری اسلامی را به حمله سخت تهدید کرده و افزوده که آنها کماکان تقاضای گفتوگو برای دستیابی به توافق دارند.
از سوی دیگر نیز برخی مقامهای حکومت ایران و رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از «مسئولان نظامی» اظهارات دونالد ترامپ، درباره تقاضای ایران برای مذاکرات به منظور جلوگیری از هدف قرار گرفتن را تکذیب میکنند.
انتقاد هگست از خبر سیانان درباره وضعیت موشکهای آمریکا
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، شامگاه سهشنبه گزارش شبکه خبری سیانان درباره مصرف ۸۰ درصد از موجودی موشکهای رهگیر سامانه دفاعی «تاد» ایالات متحده را رد کرد.
او در شبکه ایکس با انتشار تصویری که تیتر شبکه سیانان در این مورد را نشان میدهد، نوشت: «این تیتر صحیح نیست، سیانان، شرم بر تو.»
این شبکه در گزارش خود به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده که ذخایر سامانههای اصلی پدافند هوایی ایالات متحده در جریان جنگ با ایران بهشدت کاهش یافته است.
سیانان اعلام کرده که بر اساس آخرین گزارش موجودی انبارها که دو منبع آگاه از آن اطلاع دارند، ارتش آمریکا از آغاز جنگ با ایران نزدیک به ۸۰ درصد ذخیره موشکهای رهگیر سامانه «تاد» نسبت به میزان پیش از جنگ را مصرف کرده و همچنین حدود نیمی از موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را نیز به کار برده است.
دونالد ترامپ و مقامهای دولت او بارها شماری از رسانههای آمریکا را «فیک نیوز» نامیده و آنها را به انتشار اخبار جعلی علیه دولت فعلی و نیز وضعیت آمریکا در جنگ با ایران متهم کردهاند.
رئیسجمهور آمریکا خود چندبار در شبکه تروث سوشال شماری از رسانههای آمریکایی از جمله سیانان به دلیل انتشار آنچه «اخبار جعلی» نامید، انتقاد کرد.