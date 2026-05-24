تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید؛ مهاجم کشته شد، ترامپ آسیب ندید

مأموران سرویس مخفی آمریکا یک مرد مسلح را که شامگاه شنبه، دوم خردادماه، در نزدیکی محدوده امنیتی کاخ سفید تیراندازی کرده بود، هدف قرار دادند و کشتند.

مقام‌های آمریکایی گفتند در جریان این درگیری یک رهگذر نیز هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد، اما جزئیاتی دربارهٔ وضعیت او منتشر نشده است.

به گفتهٔ آنتونی گولیِلمی، رئیس ارتباطات سرویس مخفی، این حادثه کمی پس از ساعت شش عصر شنبه به وقت واشینگتن در نزدیکی ایست بازرسی امنیتی خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا رخ داد.

او گفت فرد مهاجم از داخل کیف خود اسلحه بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد و مأموران سرویس مخفی نیز به سوی او آتش گشودند.

مظنون پس از انتقال به بیمارستان جان باخت و هیچ‌یک از مأموران سرویس مخفی آسیب ندیدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام وقوع تیراندازی در کاخ سفید حضور داشت، اما سرویس مخفی اعلام کرد که این حادثه خطری برای رئیس جمهور نداشته است.

آقای ترامپ بامداد یک‌شنبه از سرویس مخفی و نیروهای انتظامی برای آنچه «اقدام سریع و حرفه‌ای» در برابر فرد مسلح خواند، قدردانی کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشل نوشت: «از سرویس مخفی و نیروهای اجرای قانون فوق‌العاده‌مان برای اقدام سریع و حرفه‌ای‌شان در برابر فرد مسلحی در نزدیکی کاخ سفید، که سابقه‌ای خشونت‌آمیز و احتمالا نوعی وسواس نسبت به ارزشمندترین ساختمان کشورمان داشت، سپاسگزارم.»

چند رسانهٔ آمریکایی مظنون را «نصیر بست»، ۲۱ ساله و اهل ایالت مریلند معرفی کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، او سابقهٔ مربوط به سلامت روان و برخوردهایی با نیروهای امنیتی کاخ سفید در گذشته را داشته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد او در سال ۲۰۲۵ نیز به دلیل تلاش برای ورود به یک ایست بازرسی دیگر کاخ سفید بازداشت شده بود.

پس از تیراندازی، نیروهای پلیس و امنیتی منطقه اطراف کاخ سفید را بستند و نیروهای گارد ملی نیز مانع ورود خبرنگاران به بخش‌هایی از مرکز شهر واشینگتن شدند.

یک گردشگر کانادایی به خبرگزاری فرانسه گفت صدای حدود ۲۰ تا ۲۵ شلیک را شنیده که ابتدا شبیه صدای ترقه به نظر می‌رسید و سپس مردم شروع به دویدن کردند.

خبرنگارانی که هنگام تیراندازی در محوطه شمالی کاخ سفید بودند، گفته‌اند مأموران از آن‌ها خواستند به سرعت به اتاق نشست خبری پناه ببرند. سلینا وانگ، خبرنگار شبکه ای‌بی‌سی، که هنگام تیراندازی در حال ضبط ویدئو بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدای «ده‌ها شلیک» را شنیده است.

این حادثه در حالی رخ داد که ترامپ، ۷۹ ساله، در ماه‌های اخیر هدف چند تهدید امنیتی و تلاش ادعایی برای سوءقصد بوده است. در یکی از این موارد در آوریل، فردی مسلح به یک ایست بازرسی امنیتی در هتلی که ترامپ در آن در مراسم رسانه‌ای حضور داشت، یورش برد، اما نتوانست به رئیس‌جمهور یا مهمانان نزدیک شود.

در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ نیز تیراندازی در گردهمایی ترامپ در باتلر، ایالت پنسیلوانیا، به کشته شدن یک نفر از حاضران و زخمی شدن سطحی گوش ترامپ انجامید.