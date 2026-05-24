گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس ضدشورش ترکیه روز یکشنبه سوم خرداد با شلیک گاز اشک‌آور و ورود اجباری به ساختمان مرکزی حزب اصلی اپوزیسیون، برای بیرون کردن رهبری برکنارشده این حزب اقدام کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه یورش به مقر «حزب جمهوری‌خواه خلق» در آنکارا، پایتخت ترکیه، را گزارش کرده‌اند؛ اتفاقی که بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش تشدید کرده است.

در حالی که پلیس از سد موانع موقتی عبور می‌کرد، ابرهای گاز اشک‌آور در داخل ساختمان حزب جمهوری‌خواه خلق پراکنده شد و افراد حاضر در داخل، فریاد می‌زدند و اشیایی به سمت ورودی پرتاب می‌کردند.

دادگاهی در ترکیه روز پنج‌شنبه اوزگور اوزل، رهبر این حزب را برکنار و نتایج کنگره حزبی سال ۲۰۲۳ که او در آن انتخاب شده بود را به دلیل «تخلفات» باطل اعلام کرد.

آقای اوزل در یک پیام ویدیویی که همزمان با مداخله پلیس در شبکه ایکس منتشر شد، گفت: «ما تحت حمله هستیم» و وعده داد که در ساختمان باقی بماند و مقاومت کند.

او گفت: «حتی اگر تلاش کنند ما را از اینجا بیرون کنند، ما به حرکت خود برای رسیدن به قدرت در خیابان‌ها ادامه خواهیم داد.»

او و از حامیان حزب جمهوری‌خواه خلق خواست همبستگی نشان دهند و از دفاتر حزب دفاع کنند.

روز یکشنبه، استاندار آنکارا دستور تخلیه افرادی را که در ساختمان مرکزی حزب حضور داشتند صادر کرد.

دادگاه به جای اوزل، کمال قلیچداراوغلو، رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق، را که در سال ۲۰۲۳ در انتخابات سراسری از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود، دوباره به ریاست حزب منصوب کرد.

پس از آن، حامیان قلیچداراوغلو تلاش کردند وارد ساختمان شوند و سپس پلیس دستور گرفت وارد عمل شده و کنترل ساختمان را به دست بگیرد.

سال گذشته نیز صحنه‌های مشابهی در استانبول رخ داده بود؛ زمانی که دادگاه‌ها یک سرپرست را برای اداره دفاتر منطقه‌ای حزب جمهوری‌خواه خلق منصوب کردند.

رهبری برکنارشده این حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرده و اوزگور اوزل وعده داده بود که از طریق اعتراضات حقوقی با آن مقابله کند و «شبانه‌روز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی بماند.

او روز شنبه خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر یک کنگره جدید حزبی شد، در حالی که کمال قلیچداراوغلو گفته است این کنگره در «زمان مناسب» برگزار خواهد شد. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان نیز روز شنبه اوزل را به‌عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب کردند.

انتخابات سراسری بعدی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر رجب طیب اردوغان که اکنون ۷۲ سال دارد و با محدودیت دوره ریاست‌جمهوری روبه‌روست بخواهد دوباره نامزد شود، باید انتخابات زودتر برگزار شود. تحلیلگران می‌گویند حکم دادگاه احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است.

دیده‌بان حقوق بشر روز شنبه هشدار داد که دولت اردوغان با استفاده از «روش‌های سوءاستفاده‌گرانه» علیه حزب جمهوری‌خواه خلق، در حال تضعیف دموکراسی ترکیه است.

دولت ترکیه انتقادها مبنی بر استفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی را رد کرده و می‌گوید قوه قضائیه مستقل است.

سال گذشته، مقام‌های ترکیه رقیب اصلی سیاسی اردوغان یعنی اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، را که نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به شمار می‌رفت، زندانی کردند.

هچنین ده‌ها تن دیگر از شهرداران منتخب شهرهای مختلف ترکیه و مناطق استانبول با اتهامات متعدد بازداشت شدند.

آبان ماه سال گذشته، دادستان ترکیه برای آقای امام‌اوغلو به اتهام رهبری یک شبکهٔ فساد گسترده که میلیاردها لیر برای دولت هزینه داشته است، دو هزار و ۳۵۲ سال زندان درخواست کرد.