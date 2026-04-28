امارات متحده عربی روز سهشنبه هشتم اردیبهشت اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و اوپک پلاس، خارج میشود.
خروج امارات روز اول مه (۱۱ اردیبهشت) اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام ضربهای سنگین به این دو تشکیلات صادرکننده نفت و رهبر عملی آنها، عربستان سعودی، وارد میکند، آن هم در شرایطی که جنگ ایران باعث یک شوک تاریخی در بازار انرژی و بیثباتی اقتصاد جهانی شده است.
خروج غیرمنتظره امارات، که از اعضای دیرینهٔ اوپک بوده، میتواند موجب آشفتگی شده و این گروه را تضعیف کند، که معمولاً با وجود اختلافات داخلی بر سر موضوعاتی از ژئوپلیتیک گرفته تا سهمیههای تولید، تلاش داشته که چهرهای متحد از خود نشان دهد.
وزیر انرژی امارات متحده عربی روز سهشنبه به رویترز گفت خروج از اوپک و اوپکپلاس به این کشور انعطافپذیری میدهد، زیرا دیگر تعهدی در قبال این گروه ندارد، و افزود که امارات پیش از این تصمیم بهطور مستقیم با دیگران، از جمله عربستان سعودی، مشورت نکرده است.
کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک در حاشیه خلیج فارس از پیش نیز بهدلیل تهدیدها و حملات ایران علیه کشتیها، برای انتقال صادرات خود از طریق تنگه هرمز با مشکل روبهرو بودهاند.
تنگه هرمز که از ۹ اسفند پارسال و پس از آغاز جنگ، از سوی تهران بسته شده است، گلوگاهی باریک میان ایران و عمان است که معمولاً حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
با این حال، خروج امارات از اوپک یک پیروزی بزرگ برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به شمار میرود که این سازمان را به «سوءاستفاده از بقیه جهان» از طریق بالا نگه داشتن قیمت نفت متهم کرده است.
ترامپ همچنین حمایت نظامی آمریکا از کشورهای حاشیه خلیج فارس را به قیمت نفت مرتبط دانسته و گفته است در حالی که آمریکا از اعضای اوپک دفاع میکند، آنها «با تحمیل قیمتهای بالای نفت از این وضعیت بهرهبرداری میکنند».
این اقدام پس از آن صورت گرفت که امارات بهعنوان یک مرکز مهم تجاری در منطقه و یکی از نزدیکترین متحدان واشینگتن، کشورهای عربی را بهدلیل ناکافی بودن اقداماتشان برای محافظت از این کشور در برابر حملات متعدد ایران در طول جنگ، مورد انتقاد قرار داد.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، روز هفتم اردیبهشت در نشستی در «فروم اینفلوئنسرهای خلیج» از واکنش کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس به حملات ایران انتقاد کرد.
او گفت: «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر لجستیکی از یکدیگر حمایت کردند، اما از نظر سیاسی و نظامی، به نظر من موضع آنها در طول تاریخ از همه ضعیفتر بوده است».
او افزود: «من انتظار چنین موضع ضعیفی را از اتحادیه عرب دارم و تعجبی هم ندارد، اما از شورای همکاری خلیج فارس انتظارش را نداشتم و از این بابت شگفتزدهام».