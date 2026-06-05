هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر می‌شود. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش‌ مصنوعی را شامل می‌شود. و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور می‌کند، در کنار مزیت‌ها، معایب یا ضررهایی هم به همراه دارد. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد (UNU)، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند تا پایان دهه جاری (یعنی چهار سال دیگر)‌ با نیازهای اساسی خانگی سالانه ۱.۳ میلیارد نفر برابر شود. کاوه مدنی مدیر مؤسسه «آب، محیط‌زیست و سلامت» دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق را بر عهده داشته از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.