مقامات آمریکایی به گروهی از همتایان اروپایی خود خبر داده‌اند که تحویل برخی محموله‌های تسلیحاتی که پیشتر سفارش داده شده بوده‌اند، به احتمال زیاد با تأخیر مواجه خواهند شد.

رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از پنج منبع مرتبط با موضوع می‌گوید این مسئله، ناشی از احتمال ادامۀ جنگ با ایران و نیاز نیروهای مسلح ایالات متحده به این تسلیحات است.

به گفتۀ منابع رویترز، تأخیر در تحویل این محموله‌های تسلیحاتی به‌خوبی نشان می‌دهد که جنگ با ایران، که پنجاه روز پیش با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آغاز شد، تا چه حد از موجودی برخی تسلیحات و مهمات حیاتی آمریکا کاسته است.

بر اساس این گزارش که روز جمعه ۲۸ فروردین‌ماه منتشر شده، چندین کشور اروپایی از جمله کشورهای منطقۀ بالکان و اسکاندیناوی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. بر این اساس، مقام‌های اروپایی از تأخیرهای تازه اعلام‌شده ناراضی‌اند و می‌گویند که این مسئله، آنها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

به گفتۀ منابع رویترز، که به‌دلیل حساسیت این موضوع، خواسته‌اند هویتشان محفوظ بماند، برخی از تسلیحات مورد اشاره، بر اساس برنامۀ موسوم به «فروش به ارتش‌های خارجی یا اِف‌اِم‌اِس» از سوی کشورهای اروپایی سفارش داده شده، اما هنوز تحویل داده نشده بوده‌اند. منابع رویترز ادعا می‌کنند که طی روزهای اخیر، آمریکا در پیام‌های دوجانبه، تأخیر در تحویل این محموله‌ها را به خریداران اروپایی اطلاع داده است.

بر اساس برنامۀ «اِف‌اِم‌اِس»، کشورهای خارجی تسلیحات آمریکایی را به همراه خدمات لجستیکی و با رضایت دولت ایالات متحده می‌خرند.

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن متحدان اروپایی‌اش در ناتو را تحت فشار قرار داده که خرید تسلیحات آمریکایی را، از جمله در قالب برنامۀ «اِف‌اِم‌اِس» افزایش دهند. دولت ترامپ قصد دارد مسئولیت دفاع متعارف کشورهای اروپایی را به خود آنها محول کند.

اما تحویل بسیاری از این محموله‌های تسلیحاتی آمریکایی، با تأخیر مواجه می‌شود؛ موضوعی که سران اروپایی را کلافه کرده؛ آنچنانکه برخی از این کشورها، به‌دنبال سامانه‌های نظامی جایگزینی هستند که در خود اروپا تولید می‌شوند.

مقام‌های آمریکایی اما می‌گویند که به این تسلیحات برای جنگ خاورمیانه نیاز دارند و اروپایی‌ها را به‌دلیل عدم همراهی با آمریکا و اسرائیل برای باز کردن تنگۀ هرمز، مقصر قلمداد می‌کنند.

دو روز قبل روزنامۀ وال‌استریت جورنال در گزارشی، از نشست مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا با مدیران ارشد صنایع و کارخانه‌های خودروسازی از جمله فورد و جنرال موتورز خبر داده بود.

این روزنامه ادعا کرده بود که هدف از این نشست، ترغیب مدیران این شرکت‌ها به تغییر خط تولید خود به سمت تولید سلاح و سایر اقلام مورد نیاز ارتش بوده است.

پنتاگون در این زمینه و بدون پاسخ صریح، با صدور یک بیانیه گفت که وزارت دفاع «برای حصول اطمینان از تداوم برتری تعیین‌کنندۀ نیروهای مسلح آمریکا، خود را به توسعۀ سریع پایۀ صنایع دفاعی با بهره‌گیری از همۀ راه‌ حل‌های تجاری و فنی متعهد می‌داند».

اما حتی قبل از جنگ ایران هم، ایالات متحده تحویل محموله‌های تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار، شامل سیستم‌های توپخانه، مهمات و موشک‌های ضد تانک را به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین، و نیز عملیات نظامی اسرائیل در غزه به تأخیر انداخته بود.

از آغاز جنگ با ایران، تهران صدها موشک بالستیک و پهپاد را به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک کرد؛ پرتابه‌هایی که عمدتاً با سامانه‌های پدافندی همچون پاتریوت رهگیری شدند. همان سامانۀ پدافندی‌ای که اوکراین هم، برای دفاع از زیرساخت‌های نظامی و انرژی‌اش در مقابل حملات موشکی روسیه به آن متکی است.

به گفتۀ منابع رویترز، تسلیحاتی که تحویل‌شان با تأخیر تازه مواجه شده، شامل انواع مختلفی، از جمله مهمات آفندی و پدافندی هستند.

کاخ سفید و وزارت خارجۀ ایالات متحده، اظهار نظر دربارۀ این موضوع را، به پنتاگون محول کردند؛ اما وزارت دفاع آمریکا هم به این درخواست، پاسخی نداده است.