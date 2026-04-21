وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اول اردیبهشت، ۱۴ فرد، نهاد و هواپیمای مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را به‌دلیل نقش آن‌ها در تأمین، انتقال سلاح یا اجزای تسلیحاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی، تحریم کرد.

بیانیهٔ این وزارتخانه می‌گوید: همزمان با ادامهٔ تلاش‌های ایالات متحده برای کاهش ذخایر موشک‌های بالستیک ایران، تهران در پی بازسازی ظرفیت تولید خود است.

وزارت خزانه‌داری می‌افزاید: ایران به‌طور فزاینده‌ای به پهپادهای انتحاری «شاهد» برای هدف قرار دادن آمریکا و متحدانش، از جمله زیرساخت‌های انرژی در منطقه، متکی شده است. این تحریم‌ها در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی» و در پاسخ به تهدیدهای مداوم حکومت ایران علیه امنیت جهانی اعمال شده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در این زمینه گفت: «حکومت ایران باید به‌خاطر اخاذی از بازارهای جهانی انرژی و هدف قرار دادن بی‌رویه غیرنظامیان با موشک‌ها و پهپادها پاسخگو باشد».

به گفتهٔ او، «تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ و در قالب کارزار خشم اقتصادی، وزارت خزانه‌داری به‌دنبال ردیابی منابع مالی خواهد بود و رفتارهای بی‌پروا و همچنین کسانی را که آن را تسهیل می‌کنند هدف قرار خواهد داد».

سه نفر از افراد تحریم‌شده، متهم به حمایت از «شرکت پیشگام الکترونیک صفه» و مدیرعامل آن، حمیدرضا جان‌قربانی، هستند. این شرکت متهم است که قطعات مربوط به پهپادهای شاهد ایران را تهیه می‌کند. سه فرد تحریم‌شده عبارتند از : کمال صباح بلخکانلو، محمد وحیدی و دانیال خلیلی.

دیگر افراد تحریم‌شده شامل، حمیدرضا رکنی‌فرد (رئیس هیئت‌مدیره شرکت آداک پارگاس پارس)، مصطفی رکنی‌فرد (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت آداک پارگاس پارس)، غلامعباس عطایی اقدم (رئیس هیئت‌مدیره شرکت سپهر کاوه کیش)، جمشید حسین‌زاده (عضو هیئت‌مدیره شرکت سپهر کاوه کیش) و محمدحسین مهدیان (مدیر خدمات بار و مسافر ماهان‌ایر) هستند.

شرکت‌های «منسوجات اِتْمی فایبر» ترکیه، «بازرگانی بین‌المللی سپهر کاوه کیش» ایران، «شرکت مادر و نهاد کنترل‌کننده ماهان‌ایر» ایران، «خدمات هوایی سامان» ایران و «چابوک» امارات از نهادهای تحت تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند.

دو فروند هواپیمای «EP-MTE» بوئینگ ۷۷۷ و «EP-MTB» بوئینگ ۷۷۷ تحت مالکیت/بهره‌برداری ماهان‌ایر نیز وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شده‌اند.

تحریم‌های جدید ایالات متحده در ادامه اجرای «یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی شماره ۲» اعمال شده است، که دولت آمریکا را ملزم می‌کند برنامهٔ موشک‌های بالستیک ایران را محدود کند، با توسعهٔ توانمندی‌های تسلیحاتی نامتقارن و متعارف ایران مقابله کند، مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و دسترسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منابع و دارایی‌هایی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن را پشتیبانی می‌کنند، قطع کند.

اقدام روز سه‌شنبه همچنین پنجمین دور تحریم‌های مرتبط با عدم اشاعه از سوی وزارت خزانه‌داری در حمایت از بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ است؛ اقدامی که در پی «عدم پایبندی قابل‌توجه» ایران به تعهدات هسته‌ایش صورت گرفت.

تحریم‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که واشینگتن و تهران بر سر آغاز دور دوم مذاکرات در پاکستان برای دستیابی به توافقی به بن‌بست رسیده‌اند؛ توافقی که هدف آن باز نگه داشتن تنگهٔ هرمز و پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

آتش‌بس دو هفته‌ای که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام شده بود روز چهارشنبه به پایان می‌رسد و او گفته که آماده ازسرگیری اقدامات نظامی است.