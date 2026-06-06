آمریکا در آستانه انتخابات ارمنستان بر حمایت از حاکمیت این کشور تأکید کرد

ایالات متحده در آستانه انتخابات پارلمانی ارمنستان بار دیگر بر حمایت خود از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک این کشور تأکید کرد؛ انتخاباتی که در غرب، همزمان با نگرانی‌ها از افزایش تلاش‌های روسیه برای تضعیف نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با دقت دنبال می‌شود.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی درباره گزارش‌های مربوط به دخالت خارجی در روند سیاسی ارمنستان گفت واشینگتن «از گزارش‌های رسانه‌ای درباره دخالت خارجی» آگاه است، اما «مردم ارمنستان حق دارند رهبری خود را تعیین کنند و آینده خود را رقم بزنند».

انتخابات ۱۸ خرداد (هفتم ژوئن) در ارمنستان، که حزب «پیمان مدنی» به رهبری آقای پاشینیان در نظرسنجی‌ها پیشتاز آن است، از سوی بسیاری از ناظران آزمونی برای مسیر ژئوپلیتیک آینده این کشور تلقی می‌شود.

این موضع‌گیری همزمان با گسترش روابط واشینگتن و ایروان صورت می‌گیرد. آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، روز ۱۵ خرداد اعلام کرد توافق چارچوب همکاری راهبردی میان ارمنستان و آمریکا درباره «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» را امضا کرده است. این سند پیشتر از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امضا شده بود.

وزارت خارجه آمریکا این ابتکار را «بخشی مهم و پایدار» از تلاش برای آوردن صلح و شکوفایی به ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است.

مارکو روبیو نیز روز ۱۴ خرداد در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت روسیه «از تعامل آمریکا با ارمنستان خرسند نیست» و شواهدی وجود دارد که مسکو خواهان شکست نخست‌وزیر کنونی در انتخابات است. او تأکید کرد هدف واشینگتن محدود کردن روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از توانایی این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است.

نیکول پاشینیان از زمان به قدرت رسیدن در انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸، به‌تدریج وابستگی ارمنستان به روسیه را کاهش داده است.

دولت او مشارکت در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را تعلیق کرده، همکاری با غرب را گسترش داده و با میانجی‌گری آمریکا به توافق صلح با جمهوری آذربایجان رسیده است.

خبرگزاری رویترز اواخر ماه مه، به نقل از مقام‌های اطلاعاتی غربی، گزارش داد روسیه کارزاری شامل انتشار اطلاعات نادرست، حمایت از نامزدهای نزدیک به کرملین و تلاش برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان ارمنی را دنبال می‌کند. در ماه‌های اخیر، مسکو همچنین درباره احتمال از دست رفتن گاز ارزان برای ارمنستان هشدار داده و واردات برخی کالاهای ارمنی، از جمله میوه، سبزی، گل و برندی را محدود کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز هفته گذشته در اشاره‌ای غیرمستقیم به تمایل ایروان به نزدیکی بیشتر با اروپا هشدار داد که ارمنستان ممکن است با «سناریوی اوکراین» روبه‌رو شود.

مایکل هیکاری سسیره، پژوهشگر دفاعی و امنیتی در مؤسسه رَند (RAND)، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت شواهد گسترده‌ای از فعالیت بازیگران روس در فضای اطلاعاتی ارمنستان وجود دارد، اما افزود نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه ارمنستان همچنان نسبت به روسیه بدبین است و از تلاش‌های دولت برای حل مناقشه پشتیبانی می‌کند.

اندرو دانیری، از مرکز اوراسیای شورای آتلانتیک، نیز به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت مسکو آشکارا خواهان شکست پاشینیان است و از ابزارهای اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیک برای فشار بر ارمنستان استفاده می‌کند.