عامل حمله به سلمان رشدی به دلیل «ارتکاب اقدام تروریستی» مجرم شناخته شد

هیئت منصفه دادگاه فدرال در آمریکا روز چهارشنبه،‌ هفتم مردادماه، هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی، را به دلیل ارتکاب «اقدام تروریستی» در حمله خونین سال ۲۰۲۲ مجرم شناخت.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا به نقل از دادستان‌های فدرال آمده است که مطر، ۲۸ ساله، شهروند لبنانی‌تبار آمریکا، ماه‌ها برای حمله به رشدی برنامه‌ریزی کرده بود.

رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شد، تا آستانه مرگ پیش رفت و بینایی یک چشم خود را از دست داد.

مطر همچنین به حمایت از حزب‌الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها، بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کرده‌اند. آمریکا حزب‌الله لبنان را گروه تروریستی قلمداد می‌کند.

دادستانی اعلام کرد مطر از فتوای روح‌الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده است؛ فتوایی که در سال ۱۹۸۹ پس از انتشار رمان «آیات شیطانی» صادر شد و بعدتر نیز از سوی علی خامنه‌ای و حسن نصرالله مورد تأیید قرار گرفت.

مطر پیش‌تر در دادگاه ایالتی نیویورک به اتهام اقدام به قتل رشدی مجرم شناخته و به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود. او همچنین به دلیل مجروح کردن مردی که همراه این نویسنده روی صحنه بود به هفت سال زندان محکوم شد.

مطر اکنون در پرونده فدرال با این حکم جدید با احتمال حبس ابد روبه‌رو است. قرار است حکم نهایی او روز سوم نوامبر، کمتر از چهار ماه دیگر، صادر شود.

سلمان رشدی که در بمبئی به دنیا آمده و در کودکی به بریتانیا مهاجرت کرده، با رمان «بچه‌های نیمه‌شب» (۱۹۸۱) که برنده جایزه بوکر شد و روایتی از هند پس از استقلال بود، به شهرت رسید.

او در فروردین سال ۱۴۰۲ کتاب جدیدی با نام «چاقو؛ تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل» منتشر کرد که واقعۀ حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در حومهٔ نیویورک را روایت می‌کند.

رشدی در کتاب «چاقو» توضیح داده است که این حمله تغییری در نگاه او به اثر مشهورش ایجاد نکرده، و افزوده که «من به کارهایی که انجام داده‌ام افتخار می‌کنم، و این شامل آیات شیطانی نیز می‌شود. اگر کسی [در این کتاب] به دنبال پشیمانی است می‌تواند همین حالا خواندن را متوقف کند.»