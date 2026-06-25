وقوع دو زمین‌لرزۀ قدرتمند و پیاپی در غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا، خرابی زیادی به‌جا گذاشت و کارشناسان دربارۀ احتمال تلفات بسیار سنگین هشدار می‌دهند.

عصر چهارشنبه سوم‌ تیرماه به وقت محلی، ابتدا زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۲ در مقیاس امواج درونی زمین، منطقه‌ای در فاصلۀ ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس را لرزاند.

تنها ۳۹ ثانیۀ بعد، زمین‌لرزه‌ای بزرگتر، رخ داد که سازمان مطالعات زمین‌شناسی ایالات متحده، بزرگی آن‌را ۷ و نیم اعلام کرد.

با وجود انتشار تصاویر خرابی‌های گسترده در کاراکاس و دیگر نقاط ونزوئلا، مقامات محلی هنوز آماری از تعداد کشته‌ها و مجروحان این زمین‌لرزه‌ها منتشر نکرده‌اند. اما سازمان مطالعات زمین‌شناسی ایالات متحده (یو‌اِس‌جی‌اِس) با اعلام محتمل‌ بودن «تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده»، تخمین زده که آمار تلفات به احتمال زیاد بین ۱۰ هزار تا یکصد هزار تن خواهد بود.

دیوزدادو کابِیو وزیر کشور ونزوئلا با حضور در تلویزیون دولتی این کشور، تخریب و فرو ریختن ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها و خانه‌ها را تأیید کرده و از آمادگی و حضور نیروهای امدادی و امنیتی خبر داد.

در همین حال دلسی رودریگز رهبر انتقالی ونزوئلا هم در این کشور «وضعیت اضطراری» اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به‌دلیل «آسیب گسترده و زیرساختی» خبر داد.

به گفتۀ خانم رودریگز، پس از دو زمین‌لرزۀ اصلی، تاکنون دست‌کم ۲۰ پس‌لرزه رخ داده است.

در تصاویری که از مناطق آسیب‌دیده منتشر شده، نیروهای امدادی در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فروریخته در کاراکاس به‌چشم می‌خورند.

گوستاوو دوکِه، شهردار چاکائو، محله‌ای در شرق کاراکاس به خبرنگاران گفته که بر اثر فرو ریختن دو سازه، ۱۶ تن زخمی شده و تعدادی هم جان خود را از دست داده‌اند.

او بدون اعلام شمار تلفات، گفت «در تلاشیم که تا حد امکان مجروحان بیشتری را نجات دهیم».

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده که با مقام‌های دولت ونزوئلا در تماس است و راه‌های کمک‌رسانی را در دست بررسی دارد.

چهارشنبه در ونزوئلا یک روز تعطیل عمومی بود و به‌همین دلیل، بسیاری از شهروندان در زمان وقوع زمین‌لرزه در خانه بودند.

پایتخت ونزوئلا در سال ۱۹۶۷، تقریبا ۶۰ سال پیش هم شاهد یک زلزلۀ مرگبار دیگر به بزرگی ۶.۳ بود.