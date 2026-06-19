آمریکا اصلاحات اقتصادی کوبا را «نمایشی و سطحی» خواند

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ خرداد اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را که دولت کوبا به‌تازگی تصویب کرده است، «نشانه‌هایی نمایشی و سطحی» توصیف کرد و گفت این اقدامات تغییری واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت این اصلاحات، که پس از سال‌ها تأخیر اعلام شده‌اند، بخشی از «الگوی همیشگی حکومت کوبا» هستند؛ الگویی که به گفته او شامل اعلام اصلاحات برای القای تمایل به تغییر و سپس عقب‌نشینی از آن‌ها در زمان احساس تهدید نسبت به کنترل حکومت است.

پارلمان کوبا روز پنج‌شنبه نزدیک به ۲۰۰ اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد که در صورت اجرا، بزرگ‌ترین دگرگونی در اقتصاد این کشور از زمان استقرار حکومت کمونیستی در بیش از شش دهه پیش خواهد بود.

این اصلاحات شامل گسترش نقش بخش خصوصی، اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش کنترل دولت بر برخی بخش‌های اقتصادی است.

دولت کوبا این اقدامات را تلاشی برای مقابله با بحران شدید اقتصادی و فشارهای فزاینده آمریکا، از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات نفت، توصیف کرده است.

با این حال، واشینگتن تأکید کرده که دولت دونالد ترامپ به فشار برای اجرای اصلاحات «بسیار عمیق‌تر» اقتصادی و سیاسی ادامه خواهد داد تا «مردم کوبا از آزادی و فرصت‌های بیشتری برخوردار شوند.»

تنش میان دو کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. دولت ترامپ علاوه بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، کوبا را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانسته و بارها خواستار تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی این کشور شده است.