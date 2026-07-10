مقام‌های اسپانیا روز جمعه ۱۹ تیرماه اعلام کردند شمار کشته‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی در منطقه آلمِریا در جنوب این کشور به ۱۲ نفر رسیده است.

دولت منطقه‌ای آندلس در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخی از کشته‌شدگان در وسایل نقلیه پیدا شده‌اند و آمار قبلی شش کشته را افزایش دادند. این آتش‌سوزی همچنین دست‌کم شش نفر را مجروح کرده است.

آنتونیو سانز، مسئول امور بهداشت دولت منطقه‌ای آندلس، این آتش‌سوزی را «ویرانگرترین آتش‌سوزی تا به امروز» در این منطقه نامید و آن را «فاجعه‌ای بی‌سابقه» توصیف کرد.

۱۵۰ آتش‌نشان با پشتیبانی تجهیزات مختلف از جمله بالگردها برای خاموش کردن آتشی تلاش می‌کنند که بعدازظهر پنج شنبه در دمای نزدیک به ۴۰ درجه سانتیگراد در منطقه کوهستانی بدار آغاز شد.

شاهدان به مقامات گفتند که آتش‌سوزی ممکن است پس از سقوط سیم یک خط برق و جرقه‌های ناشی از آن آغاز شده و بر اثر وزش باد و پوشش گیاهی خشک منطقه به سرعت گسترش پیدا کرده باشد.

مقامات علت دقیق آتش‌سوزی را اعلام نکرده‌اند.

با گسترش آتش‌سوزی، جاده‌های اطراف محل بسته شدند و ساکنان مراکز مسکونی مناطق پیرامونی تخلیه شدند.

این آتش‌سوزی پس از آن رخ می‌دهد که اوایل این هفته، آتش‌سوزی جنگلی از کنترل خارج‌شده در جنوب فرانسه، بیش از ۱۰ هزار نفر را از ۲۴ شهر کوچک و روستا در نزدیکی مرز اسپانیا مجبور به تخلیه کرد.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، دربارهٔ این اتفاق در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که «از تبعات وحشتناک آتش‌سوزی جنگلی عمیقاً متاسف و ویران شده است».

او در ماه مه گفته بود که اسپانیا امسال گسترده‌ترین اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی تابستانی خود به کار خواهد گرفت.

اسپانیا در سال‌های اخیر موج‌های گرمای مکرر و طولانی‌مدتی را اغلب در دماهای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد تجربه کرده است. این موج‌های گرمایی، شرایط را برای آتش‌سوزی‌های بزرگ جنگلی ایجاد کرده است.

آتش‌سوزی‌های مرگبار جنگلی سال گذشته در اسپانیا تقریباً ۴۰۰ هزار هکتار از زمین‌های این کشور را نابود کرد. این بالاترین رقم ثبت شده برای این کشور در سامانهٔ اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا است.

موج‌های گرمایی اوایل تابستان امسال در سراسر اروپای غربی در ماه‌های مه و ژوئن، مناطق وسیعی را در این قاره به شدت گرم کرده و آن‌ها را به‌ویژه در برابر آتش‌سوزی‌های جنگلی آسیب‌پذیر کرده است.

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است که اروپا با سرعتی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است.