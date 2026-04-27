امیر چاهکی: زیر سایه رفتن موضوع اوکراین به‌ خاطر ایران، به نفع روسیه نیست

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پس از رایزنی در اسلام‌آباد و مسقط برای مذاکره با ولادیمیر پوتین در سن‌پترزبورگ به روسیه رفت. رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار به رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفته است که مسکو تمام تلاش خود را برای کمک به برقراری صلح در خاورمیانه انجام خواهد داد. فرصت‌ها و تهدید‌ها برای تهران و مسکو در چنین تعاملاتی چه خواهد بود؟ آیا روسیه حقیقتا به‌دنبال کمک به دستیابی به صلح میان تهران و واشینگتن است؟ امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان، به رادیو فردا می‌گوید رئیس‌جمهور روسیه ممکن است به‌دنبال وادار کردن ایران به دادن امتیاز در مذاکرات با ایالات متحده به عنوان راهی برای جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده باشد.