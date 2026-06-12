نخستین ‌روز جام جهانی ۲۰۲۶؛ پیروزی مکزیک و کره جنوبی بر حریفان خود

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با دیدار مکزیک، یکی از سه میزبان مشترک مسابقات، با آفریقای جنوبی آغاز شد؛ دیداری جنجالی که با پیروزی دو بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار آمریکا و کانادا، در گروه A با کره جنوبی، جمهوری چک و آفریقای جنوبی هم‌گروه است.

این تیم در ورزشگاه آزتِکا در دیداری پرتنش و در شرایطی به مصاف آفریقای جنوبی رفت که بار سنگین نخستین بازی جام را بر دوش داشت.

با این حال این بازی اولین بازی افتتاحیه در تاریخ جام جهانی بود که سه بازیکن با کارت قرمز اخراج شدند.

آفریقای جنوبی با ۹ بازیکن به کار خود پایان داد و مکزیک هم در لحظات پایانی ۱۰ نفره بازی کرد.

ویلتون سامپایو، داور برزیلی این بازی، یایا سیتول از آفریقای جنوبی را به دلیل جلوگیری از فرصت گلزنی و تمبا زوانه را به دلیل زدن سیلی اخراج کرد و بعد هم نوبت به سزار مونتس از مکزیک رسید تا به خاطر یک خطا در اواخر بازی اخراج شود.

این اخراج‌ها بخصوص برای نمایندۀ آفریقا در ادامه بازی‌ها مشکل‌آفرین خواهد شد.

دومین دیدار این مسابقات هم از همین گروه، بین تیم‌های جمهوری چک و کره جنوبی برگزار شد، دیداری که در نهایت با برتری دو بر یک نمایندۀ آسیا به پایان رسید.

گل اول بازی را جمهوری چک به ثمر رساند؛ اما در ادامه این کره‌ای‌ها بودند که دو بار دروازه تیم جمهوری چک را باز کردند. تیم چک پس از آنکه گل دومش آفساید اعلام شد بازی را با نتیجه ۲ بر یک به کره جنوبی واگذار کرد.

به این ترتیب در پایان دور اول بازی‌های گروه یک مسابقات، مکزیک و کره جنوبی، هر دو با ۳ امتیاز و به دلیل تفاضل گل، در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و تیم‌های جمهوری چک و آفریقای جنوبی هم در رده‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند.

رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با اجرای شَکیرا، خواننده کلمبیایی در مراسم افتتاحیه آغاز شد. او همراه با بِرنا بوی با ترانه «دای دای» که ترانه رسمی جام جهانی امسال است، مراسم را افتتاح کرد.

فیفا اعلام کرده بود که هدف این آهنگ جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون دلار تا پایان مسابقات برای فراهم کردن دسترسی کودکان سراسر جهان به آموزش باکیفیت و فرصت‌های فوتبال است.

قرار است افتتاحیه‌های دیگری در کانادا و ایالات متحده هم با حضور چهره‌های برجسته هنری برگزار شود.