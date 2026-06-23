ادامۀ مسابقات جام جهانی فوتبال؛ شب درخشش مسی، امباپه و هالند

مسابقات جام جهانی فوتبال دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه با انجام چهار رقابت دیگر ادامه یافت و تیم‌های آرژانتین، فرانسه و نروژ با درخشش ستاره‌هایشان و کسب پیروزی‌های پر گل مقابل رقبا صعودشان به مرحله بعدی این مسابقات را قطعی کردند.

آرژانتین با درخشش دوباره لیونل مسی، با دو گل اتریش را شکست داد. هر دو گل آرژانتین را مسی به ثمر رساند تا این فوق ستاره ۳۸ ساله‌ در صدر فهرست گلزن‌های مسابقات قرار بگیرد. او همه پنج گل فعلی آرژانتین در این مسابقات را به ثمر رسانده است.

لیونل مسی با این گل‌ها مجموع گل‌هایش در ادوار جام جهانی را به ۱۷ گل رساند تا رکورد پیشین را که در اختیار میروسلاو کلوزه با ۱۷ گل بود، بشکند.

در دیگر دیدار گروه جی، الجزایر با نتیجه ۲ بر یک اردن را شکست داد تا امیدهایش را برای صعود زنده نگه دارد. در این گروه دو تیم اتریش و الجزایر پس از آرژانتین با سه امتیاز در رده‌های دوم و سوم هستند و شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات دارند.

در گروه آی، فرانسه، به عنوان یکی از مدعیان فتح جام با نتیجه ۳ بر صفر از سد عراق گذشت. کیلیان امباپه، ستاره فرانسه در این مسابقه دو گل زد تا آمادگی‌اش را به رخ رقیبان بکشد. این مسابقه زیر بارش شدید باران در فیلادلفیا انجام شد و نیمه دوم آن به همین دلیل، با تأخیر بیش از یک ساعته همراه بود.

نروژ دیگر تیم مدعی این گروه در یک مسابقه تماشایی و پر گل، با نتیجه سه بر دو سنگال را از پیش رو برداشت و با شش امتیاز صعودش را با فرانسه از این گروه قطعی کرد. این مسابقه هم با درخشش ارلینگ هالند، ستاره آماده نروژ همراه بود که دو گل تیمش را به ثمر رساند و مجموع گل‌هایش را به چهار رساند.

او حالا همراه با کیلیان امباپه با چهار گل به صورت مشترک با قرار گرفتن در رده دوم در تعقیب لیونل مسی در جدول بهترین گلزنان جام هستند.

سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه با انجام چهار مسابقه دیگر دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

در گروه ال، انگلیس با غنا و پاناما با کرواسی بازی می‌کنند و در گروه کی، پرتغال با ازبکستان و کلمبیا با کنگو مسابقه می‌دهند.

در میان ستاره‌های امسال جام، تاکنون کریستیانو رونالدو در مقایسه با رقبایش نمایش چشمگیری ارائه نداده و بازی پرتغال با ازبکستان می‌‌تواند فرصتی برای او در نمایش توانایی‌هایش باشد.