تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی ۲ بر ۱ برابر بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، جواز حضور در نیمهنهایی را به دست آورد و حریف فرانسه شد.
قهرمان اروپا در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۳۰ به گل رسید. تیبو کورتوا ابتدا ضربه دنی اولمو را به زیبایی مهار کرد، اما فابیان رویس با استفاده از توپ برگشتی دروازه بلژیک را باز کرد.
بلژیک که زیر فشار حملات اسپانیا قرار داشت، در دقیقه ۴۱ روی ارسال تیموتی کاستانیه و ضربه سر شارل دکتلار بازی را به تساوی کشاند تا دو تیم با نتیجه ۱ بر ۱ به رختکن بروند.
در نیمه دوم هر دو تیم موقعیتهایی برای گلزنی داشتند و دروازهبانان با چند واکنش مؤثر مانع تغییر نتیجه شدند. در دقیقه ۷۱، تیبو کورتوا به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و سنه لامنس جای او را گرفت.
سرنوشت بازی در دقیقه ۸۸ رقم خورد؛ لامنس ابتدا ضربه از راه دور پائو کوبارسی را دفع کرد، اما توپ مقابل میکل مرینو، هافبک تعویضی اسپانیا، افتاد و او تنها دو دقیقه پس از ورود به زمین، با یک ضربه دقیق گل پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
این سومین گل سرنوشتساز مرینو در مراحل حذفی رقابتهای اخیر بود؛ او پیشتر نیز گل پیروزی اسپانیا برابر آلمان در یکچهارم نهایی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۴ و گل برتری مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی همین جام جهانی را به ثمر رسانده بود.
اسپانیا با این پیروزی برای دومین بار در تاریخ خود به نیمهنهایی جام جهانی راه یافت و روز سهشنبه در دالاس برای رسیدن به فینال برابر فرانسه صفآرایی خواهد کرد. بلژیک نیز با حذف از مسابقات، نتوانست موفقیت تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ را تکرار کند.