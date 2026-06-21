ایران با تساوی برابر بلژیک شانس صعود را حفظ کرد

تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به تساوی بدون گل رسید و با کسب دومین امتیاز خود، شانس صعود به مرحله حذفی را حفظ کرد.

در این دیدار که یک‌شنبه در لس‌آنجلس برگزار شد، بلژیک مالکیت توپ را در اختیار داشت اما برابر دفاع منسجم ایران ناکام ماند. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، با هفت مهار نقش مهمی در بسته ماندن دروازه ایران ایفا کرد.

مهدی طارمی در نیمه نخست یک بار دروازه بلژیک را باز کرد، اما این گل پس از بازبینی ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. او در نیمه دوم نیز باعث اخراج ناتان انگوی شد؛ مدافع بلژیک پس از یک پاس اشتباه، با خطا روی طارمی که در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفته بود، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

با وجود ۱۰ نفره شدن بلژیک، هیچ‌یک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند و مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این نتیجه، هر سه بازی برگزارشده تاکنون در گروه هفت با تساوی خاتمه یافته است. ایران با دو امتیاز در دیدار پایانی خود روز جمعه به مصاف مصر می‌رود و بلژیک نیز برابر نیوزیلند قرار خواهد گرفت.

اسپانیا با درخشش یامال عربستان را در هم کوبید

تیم ملی فوتبال اسپانیا روز یک‌شنبه با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل عربستان سعودی، نخستین برد خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و به صدر گروه هشت صعود کرد.

لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله اسپانیا که پس از دو ماه دوری به دلیل مصدومیت به ترکیب اصلی بازگشته بود، در دقیقه ۱۰ گل نخست بازی را به ثمر رساند. سپس میکل اویارسابال با دو گل در فاصله سه دقیقه اختلاف را به سه گل رساند تا کار عربستان در همان نیمه نخست تقریباً تمام شود.

گل چهارم اسپانیا نیز در ابتدای نیمه دوم و روی گل به خودی حسن التمبکتی، مدافع عربستان، به ثبت رسید.

لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، پس از مسابقه گفت تیمش پس از تساوی غیرمنتظره برابر کیپ ورد در بازی نخست، نیاز داشت اعتمادبه‌نفس خود را بازیابد. اسپانیا با این پیروزی چهار امتیازی شد و در صدر گروه هشت قرار گرفت.

اوئدا پس از دبل برابر تونس به سوئد هشدار داد

آیاسه اوئدا، مهاجم تیم ملی ژاپن، پس از درخشش در پیروزی ۴ بر صفر برابر تونس گفت با اعتمادبه‌نفسی بالا به دیدار بعدی مقابل سوئد می‌رود و معتقد است اکنون ثمره تلاش‌های سال‌های گذشته خود را می‌بیند.

ژاپن با این پیروزی به همراه هلند در صدر گروه اف قرار گرفت و یک گام دیگر به صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک شد. اوئدای ۲۷ ساله در این مسابقه دو گل به ثمر رساند و برای نخستین بار در جام جهانی گلزنی کرد.

او که در جام جهانی ۲۰۲۲ تنها ۴۵ دقیقه برای ژاپن بازی کرده بود، گفت: «احساس می‌کنم ناامیدی چهار سال پیش را پشت سر گذاشته‌ام. کیفیت بازی من نسبت به آن زمان متفاوت است و با اعتمادبه‌نفس بازی می‌کنم.»

ژاپن روز پنج‌شنبه در دالاس به مصاف سوئد می‌رود. ویرجیل فن دایک، کاپیتان هلند، درباره این دیدار هشدار داد که ژاپن تیمی منظم و بسیار منسجم است و سوئد کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.