جزئیات تایید حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری در گفتوگو با فرزندش
بنا بر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. زهرا شهباز طبری که ۶۸ ساله است دانشآموختهٔ رشتهٔ انرژیهای پایدار از سوئد است. او حدود پنج سال پیش اولین بار در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکههای اجتماعی بازداشت شد و بعد از سه ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. سپس فروردین سال ۱۴۰۴ بار دیگر در منزلش در گیلان بازداشت شد و چند ماه بعد با اتهامهای امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. سروش سماک فرزند خانم شهباز طبری در سوئد درباره این پرونده به رادیوفردا میگوید.
خرداد ۱۲, ۱۴۰۵
