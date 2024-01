موسیقی ایمو؛ قسمت ششم - مای کمیکال رومنس

No media source currently available

در قسمت ششم «آواگرافی» ویژه‌ی «ایمو»، هم‌راه بیژن موسوی، به موسیقی «ایمو-پاپ» گروه آمریکایی «مای کِمیکال رومَنس» گوش می‌دیم که موسیقی «ایمو» رو به محبوبیتی عمومی می‌رسونه. My Chemical Romance 1. I’m Not Okay (I Promise) 2. Teenagers 3. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) 4. Welcome To The Black Parade