بیا یکم تنبل باشیم

امروز شما را دعوت به تنبلی کرده و در حالی که روی مبل لم داده‌ایم به این فکر می‌کنیم که واقعا داریم توی زندگی چه‌ کار می‌کنیم ؟ فرید و جاده فرعی برای تنبلی بیشتر بعد از این ایپزود به خواب زمستانی رفته و با انرژی بیشتر در هوای آفتابی باز هم جاده‌نوردی خواهیم کرد. با هم می‌شنویم: Franz Ferdinand - Lazy Boy Linkin Park - Somewhere I Belong Prince - Purple Rain Joe Cocker - Up Where We Belong Paul Simon - 50 Ways to Leave Your Lover