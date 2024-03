سفری به دنیای تپه ماهورهای آراکیس

بیشتر بخوانید بازگشت

شبیه‌سازی اقلیم دنیای دون

‌این گروه پژوهشی بر اساس ویژگی‌های سیاره سعی کرده است شبیه‌سازی اقلیم سیاره دون را ارائه دهد. نکته جالب اینکه در این شبیه‌سازی مدرن بخش‌هایی از سیاره که فرض می‌شد هوای معتدل‌تری دارند، به نظر می‌رسد در شرایطی واقعی باید اقلیم خشن‌تری را بروز دهند.

https://climatearchive.org/dune درباره موضوع‌‌های علمی مطرح شده در جهان «دون» این کتاب از گروه نویسنده‌ها می‌تواند منبع جالبی برای شروع بررسی بیشتر این موضوع باشد: The Science of Dune: An Unauthorized Exploration into the Real Science Behind Frank Herbert's Fictional Universe کتاب «دون و فلسفه» سعی کرده است به طور مختصر به موارد فلسفی این داستان بپردازد.

Dune and Philosophy: Minds, Monads, and Muad'Dib درباره مواد روان‌افزا و روان‌کاه و اثر آن‌ها روی مغز :

This Is Your Mind on Plants – By Michael Pollan توضیحات مفصل درباره مفاهیم معرفی یا اشاره شده در کتاب در دایره المعارف دون

The Dune Encyclopedia - by Willis E. McNelly

ویدیویی در توضیح معماری دنیای دون:

https://www.youtube.com/watch?v=uUetPQdYJb0