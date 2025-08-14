یک روز از زندگی من چگونه میگذشت اگر در کابل زندگی میکردم؟
چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سازمان ملل میگوید این گروه افراطی «بیش از هر زمان دیگری به تحقق چشمانداز خود برای حذف کامل زنان از زندگی عمومی نزدیک شده است». به گفتهٔ نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، مقامهای این گروه مجموعهای از قوانین سختگیرانه را اعمال کردهاند که حقوق و کرامت زنان و دختران افغان را سلب میکند. دولت تحت رهبری طالبان، تحصیل دختران را فراتر از پایه ششم ممنوع کرده و زنان را از بیشتر مشاغل و فعالیتهای سیاسی محروم ساخته است. زنان همچنین موظفاند خارج از خانه به یک پوشش سختگیرانه اسلامی پایبند باشند. این ویدئو که همکاران ما در رادیو آزادی تهیه کردهاند زندگیای را که زنان افغان پیشتر داشتند و همچنان آرزویش را دارند با واقعیت تلخ امروز زیر حاکمیت طالبان مقایسه میکند.