اعتراف به تنهایی

در این اپیزود از تنهایی می‌گیم. از اینکه چطور ممکنه وسط شلوغ‌ترین جمع، هنوز احساس کنیم هیچ‌کس ما رو واقعاً نمی‌فهمه... اگر تا حالا حس کردی جایی برای بودن نداری، یا حرف‌هایی داشتی که هیچ‌وقت به زبون نیاوردی... این اپیزود برای توئه. 🎧 با هم می‌شنویم: بمرانی - ولی هستم Apparat – Bad Kingdom (Lulu’s Version) Nick Cave & The Bad Seeds – Waiting For You فرهاد مهراد - مرد تنها