مدیرکل سازمان بی‌بی‌سی و رئیس بخش اخبار این سازمان، در پی افزایش فشارها و اتهام‌هایی مبنی‌ بر جانبداری سیاسی، از سمت‌های خود استعفا کردند.

استعفای تیم دیوی، مدیرکل، و دبورا ترنس، رئیس بخش اخبار، روز یک‌شنبه ۱۸ آبان در حالی اعلام شد که نحوهٔ ویرایش سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک مستند بی‌بی‌سی با عنوان «ترامپ: شانس دوم؟» با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده بود.

در این مستند که هفتهٔ منتهی به انتخابات سال گذشتهٔ آمریکا پخش شده بود، بخش‌هایی از سخنرانی ترامپ در ششم ژانویهٔ ۲۰۲۱ به‌گونه‌ای تدوین شده بود که گویی او مستقیماً از حامیانش می‌خواهد برای «جنگیدن» راهی ساختمان کنگره شوند.

منتقدان می‌گویند این تدوین واقعیت سخنان رئیس‌جمهور وقت را تحریف کرده است. در نسخهٔ اصلی و بدون ویرایش، ترامپ از هوادارانش خواسته بود تا با او همراه شده و «سناتورها و نمایندگان شجاع را حمایت کنند».

در واکنش به این جنجال، لیزا ناندی، وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا، این اتهام‌ها را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت آنچه رخ داده تنها مربوط به برنامهٔ «پانوراما» نیست.

او در گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی گفت: «مجموعه‌ای از اتهام‌های جدی دربارهٔ بی‌بی‌طرفی تحریریه در بی‌بی‌سی مطرح شده که برخی از آن‌ها به وجود جانبداری سیستماتیک در پوشش مسائل حساس مانند اسرائیل، غزه، مسائل ترنس‌جندر و همین موضوع مربوط به ترامپ اشاره دارند.»

بی‌بی‌سی اعلام کرده است که سمیر شاه، رئیس هیئت‌مدیرهٔ این سازمان، روز دوشنبه برای ارائهٔ توضیحاتی رسمی در این خصوص در برابر کمیتهٔ فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا حاضر خواهد شد.

خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به‌نقل از برخی منابع نوشته‌اند که انتظار می‌رود این توضیحات شامل یک عذرخواهی رسمی نیز باشد.

اوایل سال جاری میلادی، این سازمان بابت «نواقص جدی» در تولید مستند دیگری با عنوان «غزه: چگونه در منطقهٔ جنگی زنده بمانیم؟» عذرخواهی کرد.

این مستند به‌دلیل استفاده از یک کودک‌راوی‌ که بعداً مشخص شد فرزند یکی از مقامات سابق گروه افراطی حماس بوده، از سوی نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا «به‌شدت گمراه‌کننده» توصیف و مشمول تنبیه شد.

تیم دیوی، مدیرکل سازمان بی‌بی‌سی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم به استعفا کاملاً شخصی بوده است. او افزود: «از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره برای حمایت بی‌دریغ‌شان در تمام دوران مسئولیتم، به‌ویژه در روزهای اخیر، بسیار سپاسگزارم. اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که فردی جدید فرصت لازم برای تدوین و اجرای برنامه‌های آتی منشور بی‌بی‌سی را داشته باشد.»

مدیرکل سازمان بی‌بی‌سی بالاترین مقام اجرایی کل این سازمان است که مسئولیت نظارت بر تمام بخش‌های این سازمان شامل شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، آنلاین، بخش‌های خبری، تولیدات نمایشی و سایر خدمات رسانه‌ای را بر عهده دارد.