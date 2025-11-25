روز جهانی «منع خشونت»؛ هفت روایت از انواع خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»، بار دیگر درحالی فرا می‌رسد که در ایران لایحهٔ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بعد از گذشت بیش از یک دهه انتظار، هنوز تبدیل به قانون نشده است. این بلاتکلیفی باعث شده است هزاران روایت از خشونت خانگی و اجتماعی در غیاب یک قانون حمایتی و موثر، شنیده نشود. تا زمانی که این لایحهٔ حیاتی به قانون تبدیل نشود، درک عمق فاجعهٔ خشونت علیه زنان در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. هفت روایت از انواع خشونت علیه زنان بشنوید. در این مستند، صدای برخی از راویان، به‌دلیل مسائل امنیتی تغییر کرده است.