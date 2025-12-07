سیاه کردن سیمکارتهای سفید در «دولت خردهریز»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو گفت که دستور «سیاه شدن» سیمکارتهای موسوم به سفید را صادر کرده است. منظور او از «سیاه» کردن سیمکارتهای تلفن همراه، فیلترینگ و سانسور اینترنت است. در هفتههای گذشته با اضافه شدن قابلیتی تازه به اپلیکیشن شبکه ایکس در چندین کشور از جمله ایران و حتی آمریکا جنجال به پا کرد. او در این سخنرانی به مسائل دیگری همچون حجاب و اصلاحات نیز پرداخت. در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، را جویا شدیم.
