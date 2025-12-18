دولت بریتانیا در آستانهٔ انتشار استراتژی ملی خود برای کاهش ۵۰درصدی خشونت علیه زنان و دختران در ۱۰ سال آینده، از برنامه‌ای تازه برای مقابله با زن‌ستیزی در مدارس انگلستان خبر داده است.

بر اساس این برنامه، معلمان برای شناسایی و مقابله با زن‌ستیزی در کلاس‌های درس آموزش خواهند دید و دانش‌آموزانی که از ۱۱ سالگی نشانه‌هایی از رفتار زن‌ستیزانه از خود نشان دهند، به دوره‌های آموز رفتاری فرستاده خوهند شد و در این دوره‌ها تفاوت میان پورنوگرافی و روابط واقعی انسانی را هم خواهند آموخت.

این برنامه بخشی از یک سرمایه‌گذاری چند میلیون‌ پوندی در نظام آموزشی بریتانیا خواهد بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در معرفی این برنامه هشدار داده است که «ایده‌های سمی خیلی زود شکل می‌گیرند و اغلب بدون چالش باقی می‌مانند». او گفته خیال هر پدر و مادری باید آسوده باشد که دخترش در مدرسه، فضای آنلاین و روابط شخصی در امنیت است.

جسیکا فیلیپس، معاون پارلمانی وزیر خارجه در امور حفاظت و خشونت علیه زنان، می‌گوید خشونت علیه زنان و دختران یک «وضعیت اضطراری ملی» است. او همچنین تأکید کرد هدف دولت این است که «آن‌قدر بلندپرواز باشد تا بتواند فرهنگ را تغییر دهد».

در چارچوب این استراتژی، معلمان آموزش‌های تخصصی بیشتری خواهند دید تا در صورت مشاهدهٔ رفتارهای نگران‌کننده یا آزاردهنده در کلاس درس، مداخله کنند.

همچنین آن‌ها می‌توانند دانش‌آموزانی را که در معرض آسیب‌رساندن به دیگران هستند، به دوره‌های رفتاری ویژه معرفی کنند. این دوره‌ها موضوعاتی مانند رضایت جنسی، فشار همسالان، اجبار، تعقیب و آزار، شناخت پورن و تفاوت میان فانتزی و روابط واقعی را پوشش می‌دهد.

دیوید لَمی، وزیر خارجه بریتانیا، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین گفته است مقابله با خشونت علیه زنان «از نحوهٔ تربیت پسران آغاز می‌شود». او تأکید کرده که «مردانگیِ سمی» و امنیت زنان و دختران به‌طور مستقیم به یکدیگر مرتبط‌اند. لَمی همچنین گفته می‌خواهد پسرانش بدانند مردانگی می‌تواند مهربانانه باشد و دخترش بتواند بدون ترس زندگی کند.

بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، این آموزش‌ها همچنین به موضوعات نوظهوری مانند دیپ‌فیک‌ها، سوءاستفاده از تصاویر و مزاحمت‌های آنلاین می‌پردازد.

این برنامه‌ها قرار است مکمل محتوای جدید درس «روابط، سلامت و آموزش جنسی» باشد که اجرای آن از سپتامبر ۲۰۲۶ در مدارس دولتی اجباری خواهد شد و برای نخستین‌بار آموزش‌هایی درباره سواد هوش مصنوعی و آسیب‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد.

مؤسسه خیریه «کاهش خطر خشونت خانگی» در بریتانیا اعلام کرد که تقریباً ۴۰ درصد از نوجوانان قربانی خشونت خانگی هستند.

بنا بر یک نظرسنجی دیگر، اینفلوئنسرهای آنلاین تا حدودی در دامن زدن به این موضوع مقصر هستند و تقریباً از هر پنج پسر ۱۳ تا ۱۵ ساله، یک نفر به اندرو تیت، یوتیوبری که خود را زن‌ستیز می‌داند، نظر مثبت دارد.

در سطحی گسترده‌تر، استراتژی ملی مقابله با خشونت علیه زنان بر سه محور اصلی استوار است:

پیشگیری از تأثیرگذاری جریان‌های افراطی مردانه در فضای آنلاین؛

برخورد قاطع با آزارگران از طریق گروه‌های تخصصی جرایم جنسی و دستورات حمایتی قضایی؛

و اختصاص ۵۵۰ میلیون پوند برای حمایت از قربانیان.

با این حال، این برنامه با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است. نیکول جیکوبز، کمیسر خشونت خانگی در انگلستان و ولز، گفته است اگرچه دولت ابعاد بحران را به‌درستی شناسایی کرده، اما سطح سرمایه‌گذاری برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها کافی نیست.

به‌گفتهٔ او، افزایش آموزش و شناسایی موارد خشونت، ارجاع به خدمات حمایتی را بیشتر خواهد کرد، در حالی که بودجه پایدار برای این خدمات هنوز تضمین نشده است.