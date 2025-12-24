فرمانده ارتش لیبی در پی سقوط هواپیمایش در نزدیکی آنکارا کشته شد

یک جت خصوصی بامداد چهارشنبه سوم دیماه در نزدیکی آنکارا سقوط کرد که در نتیجه آن، محمد علی احمد الحداد، فرمانده ارتش لیبی، به همراه هفت نفر دیگر جان باختند.
مقامهای ترکیه اعلام کردند این هواپیمای داسو فالکون ۵۰ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه اَسَنبوغای آنکارا به مقصد طرابلس، وقوع نقص الکتریکی را گزارش داده و درخواست فرود اضطراری کرده بود، اما هنگام کاهش ارتفاع برای بازگشت، ارتباط با آن قطع و هواپیما از صفحه رادار ناپدید شد.
بهگفتهٔ وزیر کشور ترکیه، لاشه هواپیما در منطقه هایمانا در جنوب آنکارا پیدا شده و هر هشت سرنشین آن، شامل پنج مسافر و سه عضو خدمه، جان خود را از دست دادهاند.
تیمهای امداد همچنین ضبطکننده صدای کابین و ضبطکننده دادههای پرواز، موسوم به جعبه سیاه، را بازیابی کردهاند و بررسی فنی این تجهیزات آغاز شده است.
دولت لیبی اعلام کرد که در میان کشتهشدگان، رئیس ستاد کل ارتش و چهار نفر از همراهان او حضور داشتند. عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر لیبی، این حادثه را «ضایعهای بزرگ برای ملت» توصیف کرد. همچنین یک هیئت ۲۲ نفره از مقامهای لیبی برای پیگیری موضوع به آنکارا اعزام شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد الحداد پس از برگزاری گفتوگوهایی با مقامهای نظامی ترکیه در آنکارا در حال بازگشت به طرابلس بود. او از اوت ۲۰۲۰ ریاست ستاد کل ارتش لیبی را بر عهده داشت و از سوی فائز السراج، نخستوزیر وقت، منصوب شده بود.
مقامهای لیبی همچنین گفتهاند این جت بهصورت اجارهای مورد استفاده قرار میگرفت و در مالتا ثبت شده بود و مالکیت و سوابق فنی آن در چارچوب تحقیقات مشترک ترکیه و لیبی بررسی خواهد شد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس از سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی، دچار شکاف سیاسی و نظامی است و میان دولت مستقر در طرابلس و نیروهای رقیب در شرق کشور تقسیم شده است.
ترکیه از حامیان اصلی دولت طرابلس به شمار میرود، هرچند در ماههای اخیر تماسهایی نیز با طرف رقیب در شرق لیبی برقرار کرده است.