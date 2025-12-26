واکنش‌ها به مستند «ترانه»، ساختهٔ پگاه آهنگرانی، بسیار گسترده بوده و همچنان ادامه دارد. در این مستند که از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، ترانه علیدوستی بازیگر شناخته‌شده برای اولین‌بار از آنچه در سال ۱۴۰۱ و پس از آن بر او گذشت سخن می‌گوید. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر بر این باور است که این مستند مسائل اساسی را که در خانه هر ایرانی وجود دارد، بیان کند و استقبال از این مستند نشان می‌دهد آنچه که «زن، زندگی، آزادی» را برانگیخت، همچنان زنده است. خانم شفیق که ساکن پاریس است اخیراً کتابی تحت عنوان «تندری از واژه‌ها» منتشر کرده و در گفت‌وگو با او به واژه انقلاب می‌پردازیم که ترانه علیدوستی هم در این مستند به آن اشاره می‌کند و می‌گوید «جنبشی که وارد خانه‌ها شود، انقلاب است».