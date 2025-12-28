بریژیت باردو، ستارهٔ سینمای فرانسه، در ۹۱سالگی درگذشت

بر اساس اعلام بنیاد او، بریژیت باردو، ستارهٔ افسانه‌ای سینمای فرانسه، در ۹۱سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «بنیاد بریژیت باردو» روز یکشنبه هفتم دی با صدور بیانیه‌ای از درگذشت بنیان‌گذار و رئیس خود خبر داد.

در این بیانیه آمده است که باردو، بازیگر و خوانندهٔ شناخته‌شدهٔ جهانی، پس از کنار گذاشتن حرفهٔ سینمایی پرآوازه‌اش، زندگی و انرژی خود را وقف دفاع از حقوق حیوانات و فعالیت‌های این بنیاد کرد. زمان و مکان دقیق مرگ او اعلام نشده است.

باردو در سال ۱۹۵۶ با فیلم «…و خدا زن را آفرید» به شهرتی جهانی رسید و به یکی از نمادهای فرهنگی و جنسی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بدل شد. او در حدود ۵۰ فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد و الهام‌بخش نسل‌هایی از هنرمندان، روشنفکران و حتی موسیقیدانان شد. در سال ۱۹۶۹ نیز به‌عنوان نخستین الگوی زنده برای «ماریان»، نماد جمهوری فرانسه، برگزیده شد.

فیلم «…و خدا زن را آفرید» که در سال ۱۹۵۶ باردو را در ۱۸سالگی به شهرتی جهانی رساند و او را به چهره‌ای تازه از آزادی جنسی و سبک زندگی پساجنگ در سواحل جنوب فرانسه بدل کرد؛ نقشی که الهام‌بخش نویسندگان و متفکرانی چون سیمون دوبووار نیز شد.

فیلم «تحقیر»، ساختهٔ ژان-لوک گدار، که با نگاهی انتقادی‌تر به بدن و تصویر زنانه، یکی از معدود نقش‌آفرینی‌های تحسین‌شدهٔ باردو از نظر منتقدان به‌شمار می‌رود و نیویورک‌تایمز آن را بهترین بازی او دانست.

همکاری موسیقایی و عاشقانهٔ کوتاه بریژیت باردو با سرژ گنسبور در ترانهٔ «بانی و کلاید» در سال ۱۹۶۸ نیز که باردو را در قالبی شورشی و ضدقهرمانانه نشان داد به موفقیتی بین‌المللی رسید.

در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، باردو در اوج شهرت از سینما کناره گرفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد. او در سال ۱۹۸۶ «بنیاد بریژیت باردو» را بنیان گذاشت و با ارسال نامه‌ها و کارزارهای بین‌المللی، علیه شکار فوک‌ها، کشتار حیوانات و بدرفتاری با جانوران موضع‌گیری کرد.

با این حال، فعالیت‌های سیاسی و مواضع تند او، به‌ویژه حمایت آشکارش از جریان راست افراطی فرانسه و حزب جبهه ملی فرانسه (که بعدها «تجمع ملی» نام گرفت)، جنجال‌برانگیز شد. اظهارنظرهای او درباره مهاجرت، اقلیت‌ها و اسلام، چندین بار به محکومیت قضایی به اتهام نفرت‌پراکنی انجامید.

بریژیت باردو که در سال ۱۹۳۴ در پاریس به دنیا آمده بود، چهار بار ازدواج کرد و یک فرزند داشت. او در کنار کارنامهٔ سینمایی و موسیقایی پربار، به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار اما بحث‌برانگیز در تاریخ فرهنگی و سیاسی فرانسه شناخته می‌شود.