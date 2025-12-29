تجمعات اعتراضی در مرکز شهر تهران برای دومین روز ادامه دارد

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی تهران برپا شده و شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران و حکومت سر داده شده است.

بنابر برخی گزارش‌ها، روز دوشنبه هشتم دی، اعتراضات در بازار تهران ادامه دارد و

بازار بین‌الحرمین تعطیل شده است.



بنابر این گزارش‌ها، «در لاله‌زار جنوبی مغازه‌ها بسته‌اند و صدای شعار مرگ بر دیکتاتور، به گوش می‌رسد.»

این برای دومین روز پیاپی است که به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، تجمعاتی در بازارها و مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران برپا می‌شود.





عصر روز یکشنبه هفتم دی نیز تجمعاتی در خیابان جمهوری و بازار آهن شوش تهران برپا شده بود.

در ویدئوهایی که از اطراف پاساژ علاءالدین منتشر شده است، معترضان روز یک‌شنبه با سر دادن شعارهایی خواستار پیوستن مردم و سایر بازاریان به آن‌ها شدند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی است در بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران از جمله سرای آهنگران، کسبه روز یک‌شنبه مغازه‌های خود را تعطیل کردند و در محله چراغ‌برق نیز برخی کسب‌وکارها نیمه‌تعطیل بوده‌ است.

روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران برای ساعاتی به بیش از ۱۴۴ هزار تومان رسید.

همزمان مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه را بیش از ۵۲ درصد اعلام کرد.

بازار ارز و طلا در ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد؛ در کنار دلار که به بیش از ۱۴۴ هزار تومان رسید، یورو نیز به بالای ۱۶۹ هزار تومان و پوند به حدود ۱۹۴ هزار تومان صعود کرد.

سکهٔ طرح امامی نیز با جهشی کم‌سابقه به ۱۶۹ میلیون تومان نزدیک شد و بهای هر گرم طلا حوالی شش میلیون تومان قرار گرفت، هرچند بعدازظهر اندکی از شدت افزایش کاسته شد.

کارشناسان، تداوم نوسان دلار، رشد اونس جهانی طلا و کمبود عرضه را عامل اصلی هیجان بازار می‌دانند.

این در حالی است که وعدهٔ مداخله «گسترده و سنگین» بانک مرکزی هنوز مانع شتاب قیمت‌ها نشده و انتقادها از عملکرد این نهاد افزایش یافته است.

جواد فلاحیان، کارشناس امور اقتصادی، به سایت «تجارت‌نیوز» گفته است، حتی تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز فقط می‌تواند اثر روانی کوتاه‌مدت داشته باشد.

در مجموع، کسری بودجه، تورم بالا و کمبود ارز، چشم‌انداز اقتصادی و مهار قیمت‌ها را تیره‌تر کرده است.