همزمان با تشدید لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش دوباره مطرح شده که این تهدیدها تا چه حد واقعی و قابل اجرا هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند. آیا با یک استراتژی حساب‌شده برای وادار کردن تهران به امتیازدهی بیشتر روبه‌رو هستیم یا حمایتی همه‌جانبه از معترضان در ایران؟ آرش آرامش، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، نگاهی کرده به‌ ابعاد عملی این تهدیدها.